Gaziantep'te baklavacıların bayram telaşı

Baklavası ve fıstığıyla ünlü Gaziantep'te baklava üreticileri Kurban Bayramı dolayısıyla yurt içi ve dışından gelen siparişleri yetiştirmek için imalathanelerde çalışmalara başladı. Baklavacılara, Türkiye ve dünyanın dört bir yanından sipariş verilirken, baklava ustaları gece vakti başladıkları üretimi, 24 saat boyunca sürdürüyor.

'TATLI BİR TELAŞ İÇERİSİNDEYİZ'

Baklava ustası Ömer Çelebioğulları, Kurban Bayramı dolayısıyla tatlı bir telaş içerisinde olduklarını, siparişlere yetişmek için gece-gündüz çalıştıklarını söyledi. Bayram yoğunluğundan dolayı yurt içi ve yurt dışı siparişlerinde artış olduğunu kaydeden Çelebioğluları, kent genelinde günlük üretimin de bayram öncesi iki katına yükseldiğini belirterek şöyle dedi:

''Kurban Bayramı ile tatlı mesaimiz başladı. Gece gündüz çalışmaya başladık. Bayram yoğunluğundan dolayı yurt içi ve yurt dışı siparişlerimiz yoğunluk kazanmaya başladı. Bayram nedeniyle üretimimiz iki katına çıkmış durumda. İşletmelerimizde hummalı bir çalışma oluyor. Baklavayı hazırlamak büyük emek istiyor, meşakkatli tatlı bir yolculuğumuz var. Bu yolculukta ürünlerimizin tamamı insan eliyle olduğu için gidilebilecek yere kadar gidiyoruz."

Çelebioğlu, yurt dışı siparişlerini 48, Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen taleplerin ise 24 saat içerisinde ulaştırıldığını sözlerine ekledi.