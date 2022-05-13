GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GündemGaziantep'te 200 kilo esrara 4 tutuklama
HaberlerGündem Haberleri Gaziantep'te 200 kilo esrara 4 tutuklama
ABONE OL

Gaziantep'te 200 kilo esrara 4 tutuklama

Gaziantep'te, polisin 5 adrese düzenlediği baskında 200 kilo esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı, 2'si de serbest bırakıldı.

13.05.2022 - 09:16 | | DHA
ABONE OL

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, piyasaya uyuşturucu sürüleceği bilgisiyle harekete geçti. Savcılık kararı sonrası ekipler, 5 adrese operasyon düzenledi. Eş zamanlı baskınlarda 200 kilo esrar ile 1 hassas terazi bulundu. Uyuşturucuya el koyulurken, 6 şüpheli yakalanıp, gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından 6 kişi, adliyeye sevk edildi. İsmi açıklanmayan şüphelilerden 4'ü, 'uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma' suçundan çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 2'si ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

 

GÜNCEL HABERLER

PKK'ya büyük darbe! Ağrı grubunun üstü çizildi! Askerler son çağrıyı yaptı

PKK'ya büyük darbe! Ağrı grubunun üstü çizildi! Askerler son çağrıyı yaptı

Dünyanın popülerlik haritası yayımlandı! Türkiye dünyada nasıl tanınıyor? İşte ülkeler listesinde ülkemizin yeri...

Dünyanın popülerlik haritası yayımlandı! Türkiye dünyada nasıl tanınıyor? İşte ülkeler listesinde ülkemizin yeri...

Meteoroloji 54 il için son dakika duyurdu! Hava soğuyor, 10 derece birden düşecek, yoğun yağışlar geliyor! İstanbul, Ankara dahil...

Meteoroloji 54 il için son dakika duyurdu! Hava soğuyor, 10 derece birden düşecek, yoğun yağışlar geliyor! İstanbul, Ankara dahil...

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

PKK'ya büyük darbe! Ağrı grubunun üstü çizildi! Askerler son çağrıyı yaptı

PKK'ya büyük darbe! Ağrı grubunun üstü çizildi! Askerler son çağrıyı yaptı

Sıradaki Haber
Delist ne demek, delist luna nedir? Terra Luna delist olur mu, oldu mu? Luna Coin yorum, grafik ve delist etmek anlamı!

Delist ne demek, delist luna nedir? Terra Luna delist olur mu, oldu mu? Luna Coin yorum, grafik ve delist etmek anlamı!

Sıradaki Haber
EYT ve 3600 ek gösterge ile ilgili son dakika açıklaması!

EYT ve 3600 ek gösterge ile ilgili son dakika açıklaması!

Sıradaki Haber
Ukrayna savaşında Rus askerleri sivilleri arkadan vurup işyerini yağmaladılar! Görüntüler dünyayı ayağa kaldırdı...

Ukrayna savaşında Rus askerleri sivilleri arkadan vurup işyerini yağmaladılar! Görüntüler dünyayı ayağa kaldırdı...

Sıradaki Haber