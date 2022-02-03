Gaziantep Valisi Davut Gül koronavirüse yakalandı

Gaziantep Valisi Davut Gül'ün koronavirüs testi pozitif çıktı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Gül, "Bugün yaptırdığım test sonucu covid virüsünün bana da bulaştığını öğrendim. Aşıların etkisiyle hafif geçmekte olup evde karantina süresini geçirmekteyim. Arayan,soran,mesaj atan herkese teşekkür ederim. Yoğunluktan ve yorgunluktan cevap veremediğim herkesten özür diliyorum." ifadelerini kullandı.