GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GündemGalatasaray stadyumunda feci kaza!
HaberlerGündem Haberleri Galatasaray stadyumunda feci kaza!
ABONE OL

Galatasaray stadyumunda feci kaza!

Son dakika haberi... Galatasaray NEF Stadyumu'nda vincin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Devrilen vincin kaldırılması için çalışmalar sürüyor.

23.11.2021 - 13:16 | | Hasan YILDIRIM- Özgür EREN/ İSTANBUL, (DHA)
Galatasaray stadyumunda feci kaza!

Sarıyer'de bulunan Ali Sami Yen Spor Kompleksi Galatasaray NEF Stadyumu girişinde saat 12.00 sıralarında vinç devrildi. Vincin devrilmesi nedeniyle sepet bölümünde bulunan 3 kişi yaralandı.

Galatasaray stadyumunda feci kaza

Çalışanların ihbarıyla olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı 3 kişi olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Devrilen vincin kaldırılması için çalışmalar sürüyor.

Galatasaray stadyumunda feci kaza

 

 

    GÜNCEL HABERLER

    Siyah uzaylı gibi görünmek için parmaklarını kestirdi! Değişimin yüzde 34'ü tamamlandı...

    Siyah uzaylı gibi görünmek için parmaklarını kestirdi! Değişimin yüzde 34'ü tamamlandı...

    Ekmeğe zam tartışması! Beşiktaş'ta 5 lira, Bayrampaşa'da 4 lira...

    Ekmeğe zam tartışması! Beşiktaş'ta 5 lira, Bayrampaşa'da 4 lira...

    Elektrik faturası ve doğal gaz faturası ile ilgili son dakika açıklaması! Yeni fatura tarifesi

    Elektrik faturası ve doğal gaz faturası ile ilgili son dakika açıklaması! Yeni fatura tarifesi

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Çiftçiye kuraklık desteği ne zaman verilecek 2021? Kuraklık desteği kimlere, hangi illere verilecek, şartları ne? Kuraklık desteği Resmi Gazete’de yayımlandı!

    Çiftçiye kuraklık desteği ne zaman verilecek 2021? Kuraklık desteği kimlere, hangi illere verilecek, şartları ne? Kuraklık desteği Resmi Gazete’de yayımlandı!

    Sıradaki Haber
    Ekmeğe zam tartışması! Beşiktaş'ta 5 lira, Bayrampaşa'da 4 lira...

    Ekmeğe zam tartışması! Beşiktaş'ta 5 lira, Bayrampaşa'da 4 lira...

    Sıradaki Haber
    Hasan Fehmi Güneş kimdir? Eski İçişleri Bakanı Güneş hakkında merak edilenler…

    Hasan Fehmi Güneş kimdir? Eski İçişleri Bakanı Güneş hakkında merak edilenler…

    Sıradaki Haber
    Abu Dabi Veliaht Prensi Nahyan, Türkiye'ye geliyor

    Abu Dabi Veliaht Prensi Nahyan, Türkiye'ye geliyor

    Sıradaki Haber