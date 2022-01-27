Fuhuştan 5 yıl hapis cezasıyla aranan kadın yakalandı
Osmaniye’de, 'fuhşa teşvik etmek, yaptırmak veya aracılık etmek' suçundan hakkında kesinleşmiş 5 yıl hapis cezasıyla aranan R.K. isimli kadın, jandarmanın düzenlenen operasyonla yakalanıp cezaevine kondu.
27.01.2022 - 14:09 |
İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.K.’nin yerini tespit etti. Ekipler düzenlenen operasyonla R.K.’yi yakalayıp, gözaltına aldı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından R.K., sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine kondu.