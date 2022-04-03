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Foça eski belediye başkanı Ahmet Nihat Dirim hayatını kaybetti

İzmir'inFoça ilçesinin eski belediye başkanı Ahmet Nihat Dirim (63), hayatını kaybetti.

03.04.2022 - 20:50 | | Seyfi GÜL/FOÇA (İzmir), (DHA)
Foça eski belediye başkanı Ahmet Nihat Dirim hayatını kaybetti

Foça Belediyesinde 1989-1999 yıllarında 2 dönem başkanlık yapan Ahmet Nihat Dirim, bir süredir tedavi gördüğü kanser hastalığına yenik düştü. Geçtiğimiz ay, Ege Barış ve İletişim Derneği'nin Barış Belediyeciliği Emek Ödülü verilen Dirim, Foça'daki evinde hayatını kaybetti. Dirim'in cenaze programının henüz kesinleşmediği bildirildi.

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