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Fiyatını duyan dokunmaya korkuyor! 'Değeri 3 milyon ama 300 milyon verilse az'

Hatay’da, Büyük Selçuklu Devleti’nin ikinci hükümdarı Sultan Alparslan’nın miğferinin aynısı altından yapıldı. Görenler önce şaşırıyor, fiyatını duyan dokunmaya çekiniyor.

17.11.2022 - 15:16 | | İHA
Fiyatını duyan dokunmaya korkuyor! 'Değeri 3 milyon ama 300 milyon verilse az'

Hatay’ın merkez ilçesi Antakya’da Büyük Selçuklu Devleti’nin ikinci hükümdarı Sultan Alparslan’nın Malazgirt zaferinde kullandığı miğferin aynısı altından yapılarak sergilenmeye başladı. Büyük beğeni toplayan miğfer için 3 kilogram 22 ayar kullanılırken, yapımı yaklaşık 5 ay sürdü. Alıcıların da çıktığı miğferin değeri 3 buçuk milyon olarak belirtildi.

Firmanın Genel Müdürü İlker Karaoğlan üzerindeki tüm detayların tamamen el yapımı olduğunu belirterek “Miğferimizin sırrı Sultan Alparslan’ın Malazgirt Savaşı sırasında takmış olduğu miğferin tamamı ile 22 ayar altın üzerine işlenmiş hali. O zamanki şartlarda miğferler çok ön plana çıktığı için ve sultanların özenle ve isteyerek taktıkları miğferimiz. Biz bunu Sultan Alparslan’ın Malazgirt zaferinde ki miğferinin aynısının altınını yapmak ve o tarihteki miğferi sergilemek istedik. Bunu da yaptığımız iş altın olduğu içinde altından yaptık. 22 ayar işlemesi yaklaşık 3 kilograma yakın ve el yapımı olarak işlendi. Ustalarımız ortalama 5 aylık bir işçilikle bitirebildiler. Üzerinde ki işlemelerin detayların hepsi birebir el işlemesidir” dedi.

Fiyatını duyan dokunmaya korkuyor Değeri 3 milyon ama 300 milyon verilse az

Türkiye’de ikinci defa sergilendiğini ve değerinin 3 buçuk milyon olduğunu belirten Karaoğlan, şöyle devam etti: “Bunu yapmamızdaki amaç hem tarihimize sahip çıkmak hem o zamanın şartlarında kullanılan takıları göstermek. Tabi bunun bir bedeli de var, almak koleksiyonuna katmak isteyenler olabilir. 3 buçuk milyon lira civarında satışa sunacağız. Türkiye’de ikinci defa sergileniyor, birincisi İstanbul’da altın fuarında sergilendi, ikincisini de Hatay’da yapmak istedik."

Denemek ve hatıra fotoğrafı çektirmek isteyenlerin olduğunu belirten Karaoğlan, “Tabii denemek, dokunmak isteyenler, hatıra fotoğrafı çektirmek isteyenler oldu, onlara da müsaade ediyoruz. Birkaç kişi satın almak istedi, fiyatları konuşuyoruz. 20 Kasım’a kadar kalmayabilir ama biz satın alan kişiden de rica edeceğiz, sergilenmesi için” dedi.

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Fiyatını duyan dokunmaya korkuyor Değeri 3 milyon ama 300 milyon verilse az

Sultan Alparslan’ın miğferinden sonra başka miğfer yapmak istediklerini söyleyen Karaoğlan, “Başka bir miğfer yapmayı düşünüyoruz, belki Fatih’in, belki Sultan Hamit’in miğferi varsa onu yapacağız ama bu tarz ürünleri halkımızla buluşturmayı düşünüyoruz” diye konuştu.

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Miğferi deneyip inceleyen Yalçın Karaoğlan emeğine karşılık adeta paha biçilemez olduğunu belirterek, “Acayip tuhaf hislerim var nasıl bir hissiyat verdiğini bilemiyorum. Şu anda değerini duyduğum için hislerim çok muazzam. 3 kilogram, hem maddi hem manevi değeri var. Yapanın eline sağlık çok güzel işçilik var. Dışarıdan bakıldığı zaman insan dokunmaya korkuyor. Değeri 3 milyonmuş ama bence 300 milyon verilse azdır, çünkü yapılan emeğe göre paha biçilmez” şeklinde konuştu. Sultan Alparslan’nın miğferi 20 Kasım’a kadar sergilenecek.

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