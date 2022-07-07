Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı'ndan kritik operasyon! Hepsi öldürüldü
Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı girişiminde bulunan 6 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
07.07.2022 - 15:40 | | DHA
Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Huzur ve güvenliğin teminatı komandolarımız, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı girişiminde bulunan 6 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek" denildi.