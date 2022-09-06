Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı'nda operasyon! Hepsi öldürüldü
MSB, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan 7 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
06.09.2022 - 11:14 |
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin teröre ve teröriste karşı kahramanca mücadelesi sürüyor. Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan 7 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi" denildi.