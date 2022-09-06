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Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı'nda operasyon! Hepsi öldürüldü

MSB, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan 7 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

06.09.2022 - 11:14 |
Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı'nda operasyon! Hepsi öldürüldü

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin teröre ve teröriste karşı kahramanca mücadelesi sürüyor. Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan 7 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi" denildi.

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