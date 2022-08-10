GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GündemFırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 8 terörist etkisiz hale getirildi
HaberlerGündem Haberleri Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 8 terörist etkisiz hale getirildi
ABONE OL

Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 8 terörist etkisiz hale getirildi

Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı girişiminde bulunan 8 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.

10.08.2022 - 16:30 |
Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 8 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

Huzur ve güvenliğin teminatı Komandolarımız, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı girişiminde bulunan 8 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi.

Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek!

GÜNCEL HABERLER

Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 8 terörist etkisiz hale getirildi

Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 8 terörist etkisiz hale getirildi

TBMM Başkanı Şentop: Türkiye, denge sağlayan güç olmaya doğru ilerliyor

TBMM Başkanı Şentop: Türkiye, denge sağlayan güç olmaya doğru ilerliyor

İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 4 milyon 968 bin lira ceza

İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 4 milyon 968 bin lira ceza