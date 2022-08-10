Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 8 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

Huzur ve güvenliğin teminatı Komandolarımız, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı girişiminde bulunan 8 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi.

Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek!

Huzur ve güvenliğin teminatı Komandolarımız, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı girişiminde bulunan 8 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi.



Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek!#MSB pic.twitter.com/Y3ziprxcAv