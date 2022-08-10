Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 8 terörist etkisiz hale getirildi
Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı girişiminde bulunan 8 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.
10.08.2022 - 16:30 |
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:
Huzur ve güvenliğin teminatı Komandolarımız, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı girişiminde bulunan 8 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi.
Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek!
Huzur ve güvenliğin teminatı Komandolarımız, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı girişiminde bulunan 8 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 10, 2022
Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek!#MSB pic.twitter.com/Y3ziprxcAv