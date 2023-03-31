GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Finlandiya'nın NATO üyeliğine ilişkin protokol, TBMM'de kabul edildi
ABONE OL

Finlandiya'nın NATO üyeliğine ilişkin protokol, TBMM'de kabul edildi

TBMM Genel Kurulu'nda, Kuzey Atlantik Antlaşmasına Finlandiya Cumhuriyetinin Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi kabul edildi.

31.03.2023 - 00:12 | | Besti KARALAR/ANKARA, (DHA)
Finlandiya'nın NATO üyeliğine ilişkin protokol, TBMM'de kabul edildi

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen uluslararası sözleşmeye ilişkin teklifle; NATO'ya üyeliğinin Avrupa-Atlantik güvenliğine katkı sağlayacağı değerlendirilen Finlandiya'nın Kuzey Atlantik Antlaşması'na katılımına ilişkin olarak antlaşmaya taraf her bir ülkenin imzaladığı protokolün onaylanmasının uygun bulunması amaçlanıyor.

    GÜNCEL HABERLER

    Cumhurbaşkanlığı kesin aday listesi Resmi Gazete'de yayımlandı

    Cumhurbaşkanlığı kesin aday listesi Resmi Gazete'de yayımlandı

    Finlandiya'nın NATO üyeliğine ilişkin protokol, TBMM'de kabul edildi

    Finlandiya'nın NATO üyeliğine ilişkin protokol, TBMM'de kabul edildi

    Emekli maaşı ve bayram ikramiyesiyle ilgili flaş gelişme! Meclis'te kabul edildi

    Emekli maaşı ve bayram ikramiyesiyle ilgili flaş gelişme! Meclis'te kabul edildi