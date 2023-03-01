Finlandiya, Rusya sınırına tel örgülü çit çekmeye başladı

Finlandiya Sınır Muhafızlığı geçen yıl ülkenin Rusya ile olan doğu sınırına tel görülü çit çekilmesinin planlandığını duyurmuş ve çitin büyük bölümünün sınır gözetimi için öncelikli bir alan olan güneydoğu sınırında yer alacağı ifade edilmişti. Yetkililer dün yaptıkları açıklamada, Finlandiya-Rusya sınırında sınır geçiş noktaları ve önemli olarak sınıflandırılan diğer alanlara tel örgülü çitin çekilmeye başlandığını duyurdu.

Pilot uygulamanın Pelkola kentindeki Imatra sınır kapısından başlandığı, tel örgü çitlerin yanına yol inşa edileceği ve yol ile çit arasına 10 metrelik gözlem alanı yapılacağı kaydedildi. Önemli alanlara ise ışıklandırma ve hoparlör yerleştirileceği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi;

“Finlandiya Sınır Muhafızları eş zamanlı olarak, inşası 2023 ve 2025 yılları arasında gerçekleşecek olan en önemli hedef alanlar için bir uygulama planı hazırlamaktadır. Bu hedef alanlar, çevreleriyle birlikte sınır geçiş noktaları ve önemli olarak sınıflandırılan diğer alanlardır. Sağlanan fon, yaklaşık 70 kilometrelik bir bariyer çitinin planlanması ve inşası için kullanılacaktır. Bunun 55 kilometresi Güneydoğu Finlandiya, yedi kilometresi Kuzey Karelia ve beş kilometresi de Kainuu ve Lapland için planlanmıştır.”