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FETÖ'nün sözde 'Ankara Bölge Sorumlusu'na 3 yıl 6 ay hapis

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde 'Ankara bölge sorumlusu' olduğu iddiasıyla 'Silahlı terör örgütü yöneticiliği' suçundan yargılanan Şükrü Yıldırır, 3 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

21.09.2022 - 11:40 |
FETÖ'nün sözde 'Ankara Bölge Sorumlusu'na 3 yıl 6 ay hapis

Fetullahçı Terör Örgütü'nün sözde 'Ankara bölge sorumlusu' olduğu iddia edilen tutuksuz sanık Şükrü Yıldırır'ın 'silahlı terör örgütü yöneticisi olmak' suçundan yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Şükrü Yıldırır, avukatıyla katıldı.

Duruşmanın biteceği gerekçesiyle son sözü sorulan sanık Yıldırır, söyleyecek bir şeyinin olmadığını söyleyerek beraatını talep etti.

3 YIL 6 AY HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Alınan savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Şükrü Yıldırır’ı, 'silahlı terör örgütü yöneticisi olmak' suçundan 3 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

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