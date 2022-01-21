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FETÖ'nün 'mahrem' yapılanmasına operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Ankara merkezli 28 ilde FETÖ/PDY terör örgütünün jandarma mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 51 şüpheli gözaltına alındı.

21.01.2022 - 09:48 | | DHA
FETÖ'nün 'mahrem' yapılanmasına operasyon! Çok sayıda gözaltı var

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY terör örgütünün jandarma mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, örgüt yöneticilerinden ele geçen program içeriklerinden örgüt üyesi askeri personelden/askeri öğrencilerden oldukları deşifre edilen ve haklarında etkin pişmanlıktan yararlanan örgüt mensuplarının beyan ve teşhisleri bulunan 2'si aktif astsubay, 27'si görevden uzaklaştırılan astsubay, 2'si müstafi astsubay ve 47'si askeri okullardan ilişiği kesilmiş olmak üzere 78 şüpheliye yönelik operasyon başlattı.

Ankara merkezli 28 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 51 şüpheli gözaltına alındı. Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

FETÖnün mahrem yapılanmasına operasyon Çok sayıda gözaltı var

 

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