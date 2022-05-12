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FETÖ’nün ‘ev ablalarının’ da aralarında olduğu 14 kadın gözaltına alındı

Karabük’te FETÖ/PYD terör örgütünün ‘ev ablalarının’ da aralarında bulunduğu 14 kadın gözaltına alındı.

12.05.2022 - 19:47 | | İHA
FETÖ’nün ‘ev ablalarının’ da aralarında olduğu 14 kadın gözaltına alındı

Karabük Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik teknik ve fiziki çalışmalar sonucu operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda güncel kadın öğrenci yapılanması içerisinde örgütsel faaliyetleri tespit edilen ve aralarında üniversitede öğrenim gören, mezun olup kentte ikamet etmeye devam eden eğitim danışmanı, il talebe mesulü, ev ablası ve evde kalan öğrencilerin bulunduğu 14 kadın gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyette sorgularının devam ettiği bildirildi.

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