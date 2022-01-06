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FETÖ’nün askeri mahrem yapılanmasına operasyon: 6 gözaltı

Adana’da FETÖ/PDY’nin askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

06.01.2022 - 09:34 | | Gökhan KESKİNCİ-Anıl ATAR/ADANA, (DHA)
FETÖ’nün askeri mahrem yapılanmasına operasyon: 6 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı’nın FETÖ/PDY’ye yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri’ndeki mahrem yapılanmasında yer aldığı belirlenen 6 kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

FETÖ’nün askeri mahrem yapılanmasına operasyon: 6 gözaltı

TEM ekipleri, örgütü yöneticilerince sabit telefonla ardışık arandığı tespit edilen meslekten ihraç 5 asker ile örgütün bir dönem KKTC askeri mahrem imamlığını yapan Ö.F.S.’yi yakalamak için şafak vakti operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere eş zamanlı yapılan baskınlarda 6 şüpheli gözaltına alındı. Adli Tıp Birimi’nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, emniyete götürüldü.

FETÖ’nün askeri mahrem yapılanmasına operasyon: 6 gözaltı

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