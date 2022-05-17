Resmi Gazete'nin bugÃ¼nkÃ¼ sayÄ±sÄ±nda Hakimler ve SavcÄ±lar Kurulu BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan yayÄ±mlanan Hakimler ve SavcÄ±lar Genel Kurulu KararÄ±na gÃ¶re, FETÃ–/PDY SilahlÄ± TerÃ¶r Ã–rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n yargÄ±daki yapÄ±lanmasÄ±na iliÅŸkin yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma kapsamÄ±nda meslekten uzaklaÅŸtÄ±rÄ±lan 15 hakim ve cumhuriyet savcÄ±sÄ±Â hakkÄ±nda meslekten Ã§Ä±karÄ±lma kararÄ± verildi. Kararda, daha Ã¶nce tedbiren meslekten uzaklaÅŸtÄ±rÄ±lan Afyonkarahisar Hakimi Yusuf AtÃ§eken, Savur Cumhuriyet SavcÄ±sÄ± Mehmet AkbaÅŸ, Ä°stanbul Anadolu Hakimi EsengÃ¼l TaÅŸkÄ±n Atahan, Bitlis Hakimi Halime Mehtap GÃ¼ndÃ¼z, Ä°stanbul Vergi Mahkemesi Ãœyesi SÃ¼leyman Enes Budak, KÃ¼Ã§Ã¼kÃ§ekmece Cumhuriyet SavcÄ±sÄ± Melih Mustafa Åžahin, ÅžanlÄ±urfa Cumhuriyet SavcÄ±sÄ± Ahmet Burhaneddin Atahan, AyvalÄ±k Hakimi Ã–zlem Albayrak, Hatay Hakimi HÃ¼seyin Ã‡omruk, NurdaÄŸÄ± Cumhuriyet SavcÄ±sÄ± Ã‡imen KaradaÄŸ, VezirkÃ¶prÃ¼ Cumhuriyet SavcÄ±sÄ± Hasan KÃ¶se, Milas Cumhuriyet SavcÄ±sÄ± Cihat Kurt, Siirt Hakimi Burak KÄ±lÄ±nÃ§er, EskiÅŸehir Cumhuriyet SavcÄ±sÄ± Faruk Karahan, KahramanmaraÅŸ Hakimi Ä°smail Ã‡elik'inÂ FETÃ–/PDY SilahlÄ± TerÃ¶r Ã–rgÃ¼tÃ¼ ile iltisak ve irtibatlarÄ±nÄ±n olduÄŸu sabit gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ndenÂ meslekte kalmalarÄ±nÄ±n uygun olmadÄ±ÄŸÄ± ve ayrÄ± ayrÄ± olmak Ã¼zere meslekten Ã§Ä±karÄ±lmalarÄ±na karar verildiÄŸi aktarÄ±ldÄ±. KararÄ±n,Â 7145 sayÄ±lÄ± Kanunun 26'Ä±ncÄ± maddesi ile 375 sayÄ±lÄ± Kanun HÃ¼kmÃ¼nde Kararnameye eklenen GeÃ§ici 35'inci maddesinin A fÄ±krasÄ± uyarÄ±nca verildiÄŸi belirtildi.