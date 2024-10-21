FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü! 'Cenaze kaçırılabilir' iddiası terör örgütünü karıştırdı

Öte yandan FETÖ elebaşı Fethullah Gülen’in öz yeğeni olan Ebuseleme Gülen, Youtube kanalı üzerinden video paylaşımlarına devam ediyor. Ebuseleme Gülen, her videosunda örgüt içinde yaşananları ifşa ediyor. Son paylaştığı videoda da yine örgüt ile ilgili kritik noktalara değindi. Amcası Gülen ile ilgili görüşlerini “ilk defa söylüyorum” diyerek paylaştı.Yeğen Gülen, son videosunda örgüt elebaşı Fethullah Gülen’in “ideal insan portresi” olarak anlattıklarına vurgu yaptı. FETÖ’ye inananlara anlatılan “ideal insan portresi”nin aslında Fethullah Gülen’in bir “projesi” olduğunu, anlatılan bu “ideal insan portresi” içinde aralarında “hırsız, katil ve darbecilerin” de yer aldığını belirtti.