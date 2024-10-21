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FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü! 'Cenaze kaçırılabilir' iddiası terör örgütünü karıştırdı

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen öldü. Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat, CNN TÜRK canlı yayınında Gülen'in ölümü haberinin Ankara'ya teyitli olarak ulaştığını söyledi. Öte yandan FETÖ'de meydana gelen bölünmeler uzun süre biliniyordu. Teröristbaşı Fetullah Gülen'in ölümü sonrası örgüt içinde tartışmalar da başlarken FETÖ'cü Cevdet Türkyolu'nun Gülen'in cenazesini kaçıracağı iddiası örgütü karıştırdı.

• 21 Ekim 2024 - 08:14 • Son Güncelleme:
• 21 Ekim 2024 - 08:14 • Son Güncelleme:
1FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü Cenaze kaçırılabilir iddiası terör örgütünü karıştırdı

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen öldü. Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat, CNN TÜRK canlı yayınında Gülen'in ölümü haberinin Ankara'ya teyitli olarak ulaştığını söyledi. Fırat, "Son dönemde sağlığı son derece sıkıntılıydı. Hem böbrek yetmezliği ve şeker hastalığının yanı sıra ayrıca demans vardı. Kendisiyle ilgili ilk kez örgüt içindeki kavgayı ekrana getirmiştik. Avrupa ve Amerika ekibi arasında para kavgasından dolayı; Gülen'in Pensilvanya'dan çıkarıldıktan sonra sağlığının kötüye gittiği bilinen bir gerçek" ifadelerini kullandı.

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Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre; FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in sağlık durumunun ağır seyrettiği, akıl sağlığının yerinde olmadığı biliniyordu. “Uzun Cevdet” lakaplı kara kutusu olan Cevdet Türkyolu’nun, örgüte para yardımlarının kesilmemesi için Fetullah Gülen’e sağlıklı gibi görünmesi adına ilaç verdiği, örgütteki dağılmayı engellemek adına daha önce çekilen videoları yeniymiş gibi yayınlandığı ortaya çıkmıştı. Hatta Cevdet Türkyolu, hem Fetullah Gülen'i hem de örgütün parasını kendine göre yönetebilmek için örgüt elebaşını Pensilvanya’daki çiftlikten kaçırıp, damadının evine götürmüştü.

3CENAZE KAÇIRILABİLİR KAVGASI

"CENAZE KAÇIRILABİLİR" KAVGASI

Örgüt elebaşı Fetullah Gülen’in ölümü heyet içindeki mücadeleyi ateşe çevirdi. Örgüt liderinin nereye gömüleceği, namazı kimin kıldıracağı ve cenazeye kimlerin katılacağı tartışma konusu oldu.

4FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü Cenaze kaçırılabilir iddiası terör örgütünü karıştırdı

Cevdet Türkyolu, cenazenin kendi kontrolünde bir an önce defnedilmesini istiyor ancak heyetin yaşlıları Avrupa’dan geleceklerin beklenmesi taraftarı. Cevdet Türkyolu’nun, bu yüzden göstermelik bir cenaze töreni düzenleyip, cenazeyi kaçıracağı yönünde haberler de ortaya atıldı.

5FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü Cenaze kaçırılabilir iddiası terör örgütünü karıştırdı

Örgüt içinde Fetullah Gülen’i, Said Nursi gibi bir havaya sokmak isteyenler çoğunlukta. Mezarın bilinmemesi konusunda örgüt içinde ortak bir karar var. Cenazenin çok az sayıda insanın katılımı ile kılınıp, son ikamet ettiği Cevdet Türkyolu’nun damadının evinin arazisi içindeki ormanlık alanda defnedilmesi planlanıyor. Bu şekilde mezarın güvende olacağı düşünülüyor ancak Cevdet Türkyolu’nun cenazeyi kaçırma ihtimalinin olması da örgütün diğer güç odaklarını endişeye sevk ediyor.

6TERÖRİSTBAŞI ÖLDÜ, KAVGA BAŞLADI

TERÖRİSTBAŞI ÖLDÜ, KAVGA BAŞLADI

Örgüt içinde meydana gelen bölünmeler çok uzun zamandır biliniyordu. Fetullah Gülen ölünce kimin başa geçeceği, örgütün sahip olduğu parayı kimin yöneteceği ile ilgili büyük kavgalar yaşandığı ortaya çıkmıştı. Elebaşı Fetullah Gülen’in ölmesi ile gücü elinde tutmaya çalışan Cevdet Türkyolu aslında heyet içindeki yaşlılar tarafından istenmiyor. Kontrolsüz bir şekilde zenginleştiği görülen Cevdet Türkyolu’nun etkisizleştirilmesi için örgüt içinde kulisler yapılmaya başlandı bile.

7FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü Cenaze kaçırılabilir iddiası terör örgütünü karıştırdı

Örgüt servetinin büyüklüğü örgüt içindeki üst kademelerin gözünü döndürmüş durumda. Üst kademelerde yer alan isimler paranın kontrolünü eline geçirmek istiyor. Ancak, paranın büyük bölümünün kontrolü, Fetullah Gülen’in sağlık durumunun kötüye gitmesi ile onu kontrolü altına alan Cevdet Türkyolu’nda. Cevdet Türkyolu, parayı kendi hiziplerini kontrol altında tutabilmek için kullanıyor.

8FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü Cenaze kaçırılabilir iddiası terör örgütünü karıştırdı

Örgütün yönetim kadrosundaki diğer isimler de Cevdet Türkyolu’nun paranın kontrolünü elinde tuttuğunun farkında ve bundan şikâyetçi. Örgütün Avrupa ayağını yöneten Abdullah Aymaz’ın, ABD ayağını yöneten Cevdet Türkyolu ve yanındaki Mustafa Özcan’ın etkisini kırmak için yoğun bir çaba sarf ettiği biliniyor. Abdullah Aymaz, gerekirse “Avrupa ayağı olarak örgütten ayrılma” bahanesi ile ABD tarafını tehdit ediyor. Örgüt içinde gücü elinde tutmak isteyenler arasında suikastlara kadar varacak sert kavgalar bekleniyor.

9FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü Cenaze kaçırılabilir iddiası terör örgütünü karıştırdı

Örgüt içinde yer alan Mustafa Yesil, Ali Ursavaş, Barbaros Kocakurt, Talip Büyük, Bilal Karaduman ve İsmail Cingöz, Abdullah Aymaz ile hareket ediyor. Bu isimlere karşılık Zaman gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı, İsmet Aksoy, Adem Kalaç, Naci Tosun, Muhammed Çetin de Cevdet Türkyolu ve Mustafa Özcan ile hareket ediyor. Örgüt içindeki bu ayrışmanın Avrupa ve ABD ayrışması olarak gerçekleşeceği, Afrika ülkelerindeki faaliyetlerin Avrupa etkisinde kalacağı, Asya ülkelerindeki faaliyetlerin ise ABD tarafından kontrol edilmesi bekleniyor.

10FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü Cenaze kaçırılabilir iddiası terör örgütünü karıştırdı

Öte yandan FETÖ elebaşı Fethullah Gülen’in öz yeğeni olan Ebuseleme Gülen, Youtube kanalı üzerinden video paylaşımlarına devam ediyor. Ebuseleme Gülen, her videosunda örgüt içinde yaşananları ifşa ediyor. Son paylaştığı videoda da yine örgüt ile ilgili kritik noktalara değindi. Amcası Gülen ile ilgili görüşlerini “ilk defa söylüyorum” diyerek paylaştı.Yeğen Gülen, son videosunda örgüt elebaşı Fethullah Gülen’in “ideal insan portresi” olarak anlattıklarına vurgu yaptı. FETÖ’ye inananlara anlatılan “ideal insan portresi”nin aslında Fethullah Gülen’in bir “projesi” olduğunu, anlatılan bu “ideal insan portresi” içinde aralarında “hırsız, katil ve darbecilerin” de yer aldığını belirtti.