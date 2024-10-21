FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü! 'Cenaze kaçırılabilir' iddiası terör örgütünü karıştırdı
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen öldü. Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat, CNN TÜRK canlı yayınında Gülen'in ölümü haberinin Ankara'ya teyitli olarak ulaştığını söyledi. Öte yandan FETÖ'de meydana gelen bölünmeler uzun süre biliniyordu. Teröristbaşı Fetullah Gülen'in ölümü sonrası örgüt içinde tartışmalar da başlarken FETÖ'cü Cevdet Türkyolu'nun Gülen'in cenazesini kaçıracağı iddiası örgütü karıştırdı.
• 21 Ekim 2024 - 08:14 • Son Güncelleme:
• 21 Ekim 2024 - 08:14 • Son Güncelleme: