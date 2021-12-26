GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GündemFırtına uyarısı geldi! Tüm seferler iptal edildi
HaberlerGündem Haberleri Fırtına uyarısı geldi! Tüm seferler iptal edildi
ABONE OL

Fırtına uyarısı geldi! Tüm seferler iptal edildi

Çanakkale'de beklenen fırtına nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada'ya yarın yapılması planlanan feribot seferleri iptal edildi.

26.12.2021 - 17:07 | | Burak GEZEN/ÇANAKKALE, (DHA)
Fırtına uyarısı geldi! Tüm seferler iptal edildi

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'nde yarın beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada'ya yapılması planlanan tüm tarifeli feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Çanakkale-Eceabat, Çanakkale-Kilitbahir ve Lapseki-Gelibolu hatlarındaki tarifeli feribot seferleri ise yapılacak.  

 

Kar yağışı başladı! Son dakika uyarıları sonrası dalga dalga yayılıyor, sıcaklıklar -20'yi gördü, kar kalınlığı 4 metreyi aştı, onlarca kentte alarm verildi, yılbaşına kadar...
İlgili Haber
Kar yağışı başladı! Son dakika uyarıları sonrası dalga dalga yayılıyor, sıcaklıklar -20'yi gördü, kar kalınlığı 4 metreyi aştı, onlarca kentte alarm verildi, yılbaşına kadar...
Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Çok kuvvetli geliyor, bugün başlıyor, saat verildi, çok sayıda kentte...
İlgili Haber
Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Çok kuvvetli geliyor, bugün başlıyor, saat verildi, çok sayıda kentte...

GÜNCEL HABERLER

Balon balığı yakalamak için kıyasıya yarıştılar! 'Derisinin timsah derisi gibi sağlam'

Balon balığı yakalamak için kıyasıya yarıştılar! 'Derisinin timsah derisi gibi sağlam'

Pitbull saldırısı bitmek bilmiyor! 13 yaşındaki çocuğa zarar verdi!

Pitbull saldırısı bitmek bilmiyor! 13 yaşındaki çocuğa zarar verdi!

Okul servisine binmek isterken aracın altında kaldı! Dehşet anları anbean görüntülendi

Okul servisine binmek isterken aracın altında kaldı! Dehşet anları anbean görüntülendi

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Balon balığı yakalamak için kıyasıya yarıştılar! 'Derisinin timsah derisi gibi sağlam'

Balon balığı yakalamak için kıyasıya yarıştılar! 'Derisinin timsah derisi gibi sağlam'

Sıradaki Haber
THY’den George Clooney açıklaması: Reklam teklifimiz olmadı

THY’den George Clooney açıklaması: Reklam teklifimiz olmadı

Sıradaki Haber
KDK, engelli memurun tayin sorununu çözdü!

KDK, engelli memurun tayin sorununu çözdü!

Sıradaki Haber
Orta Asya'da savaş çanları çalıyor! İki ülke arasında ipler gerildi

Orta Asya'da savaş çanları çalıyor! İki ülke arasında ipler gerildi

Sıradaki Haber