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GündemFeci kazada sır olay! İki kişi öldü, kazaya karışan araç kayıplara karıştı
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Feci kazada sır olay! İki kişi öldü, kazaya karışan araç kayıplara karıştı

Samsun'da bir otomobilin çarpması sonucu yoldan çıkarak refüjdeki ağaca çarpan otomobildeki imam ile yanındaki öğretmen eşi olay yerinde feci şekilde hayatlarını kaybetti. İmamın aracına çarpan araç ise kayıplara karıştı.

14.12.2021 - 11:03 | | İHA
Feci kazada sır olay! İki kişi öldü, kazaya karışan araç kayıplara karıştı
Cinayet gibi kaza: 2 ölü
Cinayet gibi kaza: 2 ölü
Cinayet gibi kaza: 2 ölü
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Kaza, Samsun'un Canik ilçesi Devregiş Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde saat 08.15'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakası ve sürücüsü tespit edilemeyen bir otomobil, Mahmut Akbulut idaresindeki otomobile çarptı.

Kazaya karışan otomobil kaçarken, Mahmut Akbulut idaresindeki otomobil yoldan çıkarak refüjdeki ağaca çarpıp hurdaya döndü. Aracın içinde sıkışan Mahmut Akbulut ile eşi Edanur Akbulut olay yerinde hayatlarını kaybetti.

Hurdaya dönen araçtaki cesetler itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı. Kazada ölen Mahmut Akbulut'un Ordu'nun Ünye ilçesinde imam, eşi Edanur Akbulut'un ise öğretmen olduğu öğrenildi. Kaza yerine gelen ölenlerin yakınları gözyaşına boğulup sinir krizi geçirdi. Araçtan güçlükle çıkartılan cesetler otopsi için samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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