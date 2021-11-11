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Feci kaza! Otobüs TIR'a arkadan çarptı: 7 yolcu yaralı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yolcu otobüsünün TIR'a arkadan çarptığı kazada, 7 kişi yaralandı.

11.11.2021 - 13:56 | | Ahmet DAĞLI/SANDIKLI (Afyonkarahisar), (DHA)
Feci kaza! Otobüs TIR'a arkadan çarptı: 7 yolcu yaralı

Kaza, saat 03.00 sıralarında  Afyonkarahisar- Antalya kara yolu Gökçeaalan köyü yakınlarında meydana geldi.

Antalya istikametinden Afyonkarahisar yönüne seyir halindeki Arif Nas'ın (54) kullandığı 41 PK 045 plakalı yolcu otobüsü, aynı istikamette ilerleyen Mehmet Ali Bakan (48) yönetimindeki 15 AAU 541 plakalı TIR'a arkadan çarptı.

Kazada otobüsteki yolculardan Resul Çakır (19), Berçem Epözdemir (24), Fatoş Epözdemir (50), Rabia Akbaba (27), Deniz Sert (36), Lokman Sertaç Epözdemir (54) ve Durdu Ateş (48) yaralandı.

Yaralılar, çağrılan ambulanslarla Sandıklı Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Resul Çakır'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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