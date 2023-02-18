KahramanmaraÅŸ TÃ¼rkoÄŸlu'ndaki Kuyumcular KÃ¶yÃ¼, yaralarÄ±n sarÄ±lmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±lÄ±p, yaÅŸam mÃ¼cadelesinin devam ettiÄŸi yerlerden biri. Fay hattÄ± Ã¼zerinde kurulu bu kÃ¶yden geriye yalnÄ±zca enkaz kaldÄ±. 55 evden yalnÄ±zca 3 tanesinin ayakta kaldÄ±ÄŸÄ±, onlarÄ±n da aÄŸÄ±r hasarlÄ± olduÄŸu kÃ¶yde can kaybÄ± 5.Â Depremin ÅŸiddetiyle, evlerin birÃ§oÄŸu yaklaÅŸÄ±k 10 metre aÅŸaÄŸÄ± kaymÄ±ÅŸ durumda. KÃ¶yde yaÅŸanan en bÃ¼yÃ¼k sÄ±kÄ±ntÄ± ise ÅŸebeke suyunun akmamasÄ±.

Deprem gÃ¼nÃ¼ yaÅŸananlarÄ± anlatan kÃ¶y sakinlerinden 50 yaÅŸÄ±ndaki AytaÃ§ Nergis, "KÃ¼Ã§Ã¼k kÄ±yamet diyorlarsa, o buradaydÄ±. Fay hattÄ±nda olduÄŸumuzu bÃ¼yÃ¼klerimiz sÃ¶yledi bize ama ya insanoÄŸlunun karakterinde var. Pek umursamadÄ±m. Ben umursamadÄ±m, yalan sÃ¶ylemeyeyim" diye konuÅŸtu.

KÃœÃ‡ÃœK KIYAMET BURADAYDI



Ã‡ocukluÄŸundan beri bu kÃ¶yde yaÅŸayan AytaÃ§ Nergis, "KÃ¼Ã§Ã¼k kÄ±yamet diyorlarsa, o buradaydÄ±. HiÃ§ durmayan bir sarsÄ±ntÄ±â€¦ EÅŸimi nasÄ±l koruyacaÄŸÄ±m, Ã§ocuÄŸumu nasÄ±l koruyacaÄŸÄ±m. O anki tek dÃ¼ÅŸÃ¼ncem oydu. Evlerimizin Ã§oÄŸu iki katlÄ±. YÄ±kÄ±lan evlerden yalnÄ±zca 1 ya da 2 tanesi tek katlÄ±ydÄ±. Åžuan zeminle aynÄ± seviyede, sadece Ã§atÄ±lar kaldÄ±. BÃ¼tÃ¼n evler yerin altÄ±nda gibi" ifadelerini kullandÄ±.Â Â

FAY HATTINDA OLDUÄžUNU UMURSAMADIM



Nergis, "Fay hattÄ±nda olduÄŸumuzu bÃ¼yÃ¼klerimiz sÃ¶yledi bize ama ya insanoÄŸlunun karakterinde var. Pek umursamadÄ±m. Ben umursamadÄ±m, yalan sÃ¶ylemeyeyim. Son bir buÃ§uk iki yÄ±ldan beri ufak tefek depremler oluyordu ama bÃ¶yle bir ÅŸeyi biz beklemiyorduk. Ev adedi 55'ti, 3 tanesi birazcÄ±k ayakta duruyor ama onlar da aÄŸÄ±r hasarlÄ±. DÄ±ÅŸtan bir gÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸ yok ama iÃ§inden Ã§atlaklarÄ± gÃ¶rebiliyorsunuz. SÄ±kÄ±ntÄ± ÅŸu, bu kÃ¶yde yaÅŸayabilecek miyiz? Bu olaydan sonra ne yapacaÄŸÄ±z, ne edeceÄŸiz aÃ§Ä±kÃ§asÄ± bizler de daha bilmiyoruz. Åžu an Ã§adÄ±rlarda kalÄ±yoruz. GÃ¶rÃ¼nen o ki bir sÃ¼re daha Ã§adÄ±rlarda kalacaÄŸÄ±z. Bu iÅŸlerin yapÄ±lmasÄ±, enkazlarÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±, yaralarÄ±mÄ±zÄ±n sarÄ±lmasÄ± lazÄ±m. SonrasÄ±nda ne yapacaÄŸÄ±mÄ±za karar vermek zorundayÄ±z" dedi.Â

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TUVALET, BANYO, YAKACAKâ€¦Â Â



Ä°htiyaÃ§larÄ±nÄ± da anlatan Nergis, "KÃ¶y iÃ§inde vefat eden sayÄ±sÄ± 5. Enkaz altÄ±ndan Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ±mÄ±z yaralÄ± sayÄ±sÄ± 3. YaralÄ±larÄ±mÄ±zÄ± kendi imkanlarÄ±mÄ±zla Ã§Ä±kardÄ±k. Vefat edenleri, Ã§Ä±kartamadÄ±klarÄ±mÄ±zÄ± AFAD gelip Ã§Ä±kardÄ±. Tuvalet ve banyo sorunu giderek artmaya baÅŸladÄ±. Yakacak sorunu var. Bir ara eksi 8'i gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼ hatÄ±rlÄ±yorum" diye konuÅŸtu.





Ã‡ocuÄŸunun korkusunu da paylaÅŸan Nergis, "Depremden sonra burada kalacak yerimiz olmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in kayÄ±nbabamlara gÃ¶nderdim. Biz ayrÄ±lamÄ±yorduk Ã§Ã¼nkÃ¼ hem hayvanlar vardÄ± hem yardÄ±m etmemiz gereken insanlar vardÄ±. 4'Ã¼ncÃ¼ gÃ¼n sonunda annem babam beni sevmiyor mu diye sormuÅŸ. Beni bÄ±rakÄ±p gittiler demiÅŸ. Ondan sonra yanÄ±mdan ayrÄ±lmÄ±yor iÅŸte, ÅŸimdi geri getirdim" ifadelerini kullandÄ±.