Fatih'te bitişik iki bina arasında açıklık oluştu! Deprem ayırdı

İskenderpaşa Mahallesi Toprak Sokak'ta bulunan 5 katlı Neşe Apartmanı ile bitişiğindeki 5 katlı Sönmez Apartmanı arasında, depremin ardından açıklık oluştu.

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edilirken, vatandaşlar binayı tahliye etti.

Bina sakinlerinden Emre Mustaoğlu, basın mensuplarına 2019'daki Silivri depreminde iki binanın arasının bir miktar açıldığını söyledi.

Bugünkü deprem sırasında sarsıntıyla aşağıya indiklerini ifade eden Mustaoğlu, "Açılmanın bir miktar daha arttığını düşünüyoruz. Ayrıca bizim binamız biraz geriye doğru yattı." dedi.

İSKİ ekiplerince tedbiren binanın ana su vanası kapatılırken, detaylı inceleme için belediye ekiplerinin gelmesi bekleniyor.