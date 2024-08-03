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Fatih'te 2 katlı binanın balkonu çöktü!

Fatih'te 2 katlı ahşap binanın 1'inci kat balkonu çöktü. Şans eseri olayda yaralanan olmazken, binanın bulunduğu sokak yaya trafiğine kapatıldı.

03.08.2024 - 17:29 | | Derya EVREN KORMAZ / İSTANBUL, (DHA)
Fatih'te 2 katlı binanın balkonu çöktü!

Balat Atgeçmez Sokak'ta saat 11.15 sıralarında 2 katlı ahşap bir binanın balkonu bilinmeyen nedenle çöktü. Binadan parçaların düştüğünü görenler belediye ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi. Ekipler, binanın olduğu bölgeye şerit çekerek sokağı yaya geçişine kapadı. Çökmenin meydana geldiği bina ve bitişiğindeki binada kimsenin oturmadığı öğrenildi. Binada inceleme yapılacak.

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