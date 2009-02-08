“F tipi” liste asker ve MİT’ten sorulacak

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Ankara 14. Asliye Hukuk Mahkemesi, “Emniyette F Tipi Örgütlenmenin Etkin Elemanları” başlığı altında 57 polis hakkında hazırlandığı iddia edilen liste ve bilgi notunun, MİT, Genelkurmay ve Jandarma’da olup olmadığının sorulmasına karar verdi.



Fethullah Gülen Hareketi’ne üye oldukları ileri sürülen emniyet mensupları için kullanılan “F tipi” yapılanmaya ilişkin iddiaların bazı kurumlardan sorulması, Ankara’daki bir davada gündeme geldi. “Emniyette F Tipi Örgütlenmenin Etkin Elemanları” başlığı altında 57 polis hakkında hazırlandığı iddia edilen listede isimleri bulunan Emniyet Müdürü Mehmet Akdeniz’in, Başkomiser Ö. Z. aleyhine açtığı manevi tazminat davasında, Ankara 14. Asliye Hukuk Mahkemesi Yargıcı Kenan Altıparmak, Ö.Z.'nin ilgili kurumlara bazı sorular yöneltilmesi talebini yerinde buldu.



İrtica ile mücadele ödülü



Yargıç Altıparmak’ın yanıtlarının beklenmesine karar vererek ertelediği duruşmada, irtica ile mücadeledeki başarısından dolayı daha önce ödüllendirilen Ö.Z. mahkemeden şu talepte bulunmuştu:



“Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca işleme konulmama kararı verilen ‘Emniyette F Tipi Örgütlenmenin Etkin Elemanları’ başlıklı liste ve bilgi notunun, MİT Müsteşarlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı’nda mevcut olup olmadığı, mevcut ise belgenin hangi yolla, kim veya kimler tarafından kuruma ulaştırıldığı, belge ile ilgili bir işlem yapılıp yapılmadığı, işlem yapılmış ise ne tür değerlendirilmelerde bulunulduğu sorulsun.”