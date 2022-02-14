2022 Yılında üç aylar Şubat ayının 2'sinde başladı. Eyyam-ı Biyd oruçlarına niyetlenmek isteyenler ise Eyyam-ı Biyz orucu aramalarını yoğunlaştırdı. Peki, Eyyam-ı Biyz orucu nedir, Eyyamı Biyz orucu ne zaman tutulur? Eyyamı Biyz (aydınlık günler) orucu 2 gün tutulur mu?

EYYAM-I BİYZ NEDİR, EYYAM-I BİYZ ORUCU NE DEMEK?

Eyyâm-ı biyd (aydınlık günler) ayın en parlak olduğu hicrî ayların 13, 14 ve 15. geceleridir.(Buhârî, Savm, 60). Ay bu gecelerde tam olarak göründüğü ve geceleri her zamankinden daha çok aydınlattığı için bu isim verilmiştir.

HZ. PEYGAMBER EYYAM-I BİYZ ORUCU TUTAR MIYDI?

Resûlullah (s.a.s.), her ayın bu günlerinde oruç tutmayı tavsiye etmiş (Ebû Dâvûd, Savm, 69; Tirmizî, Savm, 54) ve o günlerde oruç tutmanın senenin tüm günlerini oruçlu geçirmek gibi olduğunu belirtmiştir (İbn Mâce, Sıyâm, 29).

Hz. Hafsa (ra) rivayetlerine göre; "Dört şeyi Resûlullah (SAV) Efendimiz hemen hemen hiç terk etmedi diyebilirim: Âşure orucu, Zilhicce'nin ilk on gününün oru­cu, her ayın 13, 14, 15. günlerinde oruç ve bir de sabah farzından ön­ce iki rek'at namaz..."

Sahabeleren Abdullah bin Amr-el As çok oruç tutmaya niyetlendi. Her gününü oruçlu geçiriyordu. Babası ise oğlunu ''Oğlum her gün oruç tutuyor, gece gündüz Kuran okuyor.'' diyerek Peygamber Efendimiz (SAV)' e şikâyet etti.

EYYAMI BİYZ ORUCU NE ZAMAN TUTULUR, 2 GÜN TUTULUR MU?

Peygamber Efendimiz (SAV) ise; Ey Abdullah her gün oruç tutma. Ayda 3 gün oruç tutsan yeter. Hiç olmazsa Davud’un orucu gibi tut şeklinde nasihatler etti. Buna razı oldu ama ömrünün sonunda ‘Keşke Peygamberimizle pazarlık yapmasaydım da üç güne razı olsaydım.' dedi. Çünkü yaşlılıkta tutamayınca üzüldü. Her ayın bu üç gününü oruçlu geçirmek bir ay tutmaya bedeldir.

Ebû Zer’den (r.a) rivayetlerine göre Peygamber Efendimiz (SAV) şöyle buyurdu:

“(Ey Ebû Zer!) Ayda üç gün oruç tutacağın zaman, on üç, on dört ve on beşinci günleri tut.” (Tirmizî, Savm 54)

Peygamberimiz (SAV), Ramazan orucu farz olmadan önce “Eyyam-i biyz” günlerinde bu orucu tutmuş, Ramazan orucu farz olduktan sonra da Eyyam-ı Biyz günlerinde orucu terk etmemeye çalışmıştır. (Tirmizî)