Eylem Tok ve oğlu ABD'de hakim karşısında!

Timur Cihantimur 1 Mart'ta İstanbul Kemerburgaz'da ehliyetsiz kullandığı araç ile ölümlü kazaya sebebiyet vermişti. Daha sonra annesi Eylem Tok ile birlikte önce Mısır, ardından da ABD'ye kaçmıştı.

Anne ile oğlu için kırmızı bülten çıkarılmış ve yakalanmaları sağlanmıştı.

DURUŞMA SAAT 18.00'DE BAŞLAYACAK

Bugün başlayacak ABD'deki dava sürecinde Türkiye'nin iade için sunduğu deliller ile talep görüşülecek. Boston'daki duruşma saat 18:00'de başlayacak.

ANNE-OĞUL TÜRKİYE'YE İADE EDİLECEK Mİ?

Hürriyet'te yer alan habere göre, 17 yaşındaki Cihantimur’un ABD vatandaşı olduğu için Türkiye’ye iade edilemeyebileceği belirtiliyor. Türkiye Cumhuriyeti ve Amerika Birleşik Devletleri arasında suçluların geri verilmesi ile ceza işlerinde karşılıklı yardım anlaşması bulunuyor. Bu anlaşmanın 4. maddesine göre, taraflar kendi vatandaşını iade etmeye zorlanamıyor. Ancak ABD, yerinde gördüğü takdirde kendi vatandaşının iadesine karar vermeye yetkili. Bu durumda vatandaşı Cihantimur’un iadesinde son sözü ABD söyleyecek.

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ANNE SINIR DIŞI EDİLEBİLİR

Oğlunu yurtdışına kaçıran anne Tok’la ilgili ise farklı bir durum daha var. Tok’un pasaport süresinin Kasım 2024’te dolacağı, iade sürecinin uzaması halinde “Seyahat belgesi geçersiz kişi” statüsüne düşeceği kaydedildi. Bu durumda anne Tok’un ABD tarafından deport (sınır dışı) edilebileceği savunuluyor.