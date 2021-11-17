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Evlerine girmiyorlar! Düzce depremi sonrası sıcak gelişme, çağrılar peş peşe geldi

Düzce'de meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremin ardından bazı vatandaşlar, yaşadıkları korku nedeniyle evlerine giremiyor.

17.11.2021 - 23:00 | | AA-DHA
Evlerine girmiyorlar! Düzce depremi sonrası sıcak gelişme, çağrılar peş peşe geldi

Merkez Cedidiye ve Azmimilli mahallelerinde ikamet eden bazı vatandaşlar, depremin ardından sokağa çıktı.

Ateş yakan ve dua eden vatandaşlar, tedbir amacıyla geceyi dışarıda geçirmeyi planlıyor.

Azmimilli Mahallesi Muhtarı Hakan Altındağ, gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

12 Kasım 1999 Düzce Depremi'ni de yaşadıklarını dile getiren Altındağ, tedbir amaçlı evlere girmediklerini söyledi.

Altındağ, vatandaşları sakinliklerini korumaya ve dikkatli olmaya çağırdı.

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VALİDEN AÇIKLAMA GELDİ

Düzce Valisi Cevdet Atay, kentte 5 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından ilk belirlemelere göre herhangi bir yıkılan binanın söz konusu olmadığını belirterek, "Tüm ihbarları titizlikle takip ediyoruz, titizlikle inceliyoruz ve değerlendiriyoruz." dedi.

Vali Atay, Çilimli ilçesine bağlı İslahiye ve Döngelli köylerini ziyaret ederek, vatandaşlara "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Atay, ziyaretleri kapsamında gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte 5 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından artçı sarsıntı yaşandığını hatırlattı.

Vatandaşların doğal olarak panik yaptığını dile getiren Atay, herkese geçmiş olsun dileklerini iletti.

Atay, köyleri ziyaret ettiklerini, herhangi olumsuz bir durumun söz konusu olmadığını kaydetti.

Evlerine girmiyorlar Düzce depremi sonrası sıcak gelişme, çağrılar peş peşe geldi

Ekiplerin sahadaki tespit ve tarama çalışmalarının sürdüğünü dile getiren Atay, "Muhtarlarımızla sürekli istişare halindeyiz. Kaymakamlarımızla sürekli görüşüyoruz. Sürekli sahadayız. Allah'a hamdolsun olumsuz bir durum söz konusu değil. Sadece panik anında bazı vatandaşlarımızın korku kaynaklı hastanelere başvuruları söz konusu oldu. Onlara da gerekli tedaviler uygulandı." diye konuştu.

Atay, ilk belirlemelere göre herhangi bir yıkılan binanın söz konusu olmadığını vurgulayarak, "Ciddi oranda bu anlamda olumsuz bir durum söz konusu değil. Tabii ufak tefek sıva çatlağı tarzı resimler bize de iletiliyor. Tüm ihbarları titizlikle takip ediyoruz, titizlikle inceliyoruz ve değerlendiriyoruz." diye konuştu.

Vatandaşları sakin ve dikkatli olmaya çağıran Atay, "Sosyal destek ekiplerimiz, psikolojik destek vermek adı altında sahadalar. Talep olduğu anda insanların evine gitmek de dahil olmak üzere her türlü tedbiri aldılar. İlimize tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Allah böyle afetleri memleketimizin hiçbir yerinde göstermesin." ifadelerini kullandı.

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Vali Atay, ziyaretleri sırasında çocuklara çikolata ve kitap dağıttı.

Bir market sahibi Atay'a deprem anına ilişkin güvenlik kamerası görüntülerini izletti.

Atay, daha sonra Konuralp ilçesinde yurtları ziyaret ederek öğrencilere geçmiş olsun dileğinde bulundu, onlarla sohbet etti.

Evlerine girmiyorlar Düzce depremi sonrası sıcak gelişme, çağrılar peş peşe geldi

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