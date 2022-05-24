GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GündemEvlat nöbetindeki baba: HDP ve PKK’dan korkmayın
HaberlerGündem Haberleri Evlat nöbetindeki baba: HDP ve PKK’dan korkmayın
ABONE OL

Evlat nöbetindeki baba: HDP ve PKK’dan korkmayın

Diyarbarı'da, 7 yıl önce 15 yaşındayken kaçırılan oğlu Özkan için HDP binası önünde evlat nöbeti tutan Süleyman Aydın, "HDP’den ve PKK’dan korkmayın. Gelin, hep birlikte bize destek verin" dedi.

24.05.2022 - 15:07 |
Evlat nöbetindeki baba: HDP ve PKK’dan korkmayın

Diyarbakır'da çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan aileler, 3 Eylül 2019'da HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi başlattı. 291 ailenin dönüşümlü olarak 995 gündür sürdürdüğü eylemde, şu ana kadar 35 aile çocuğuna kavuştu. 7 yıl önce 15 yaşındayken kaçırılan oğlu Özkan için eylem yapan Süleyman Aydın, 995 gündür evlat mücadelesi verdiğini ve çocuğunun 15 yaşındayken HDP tarafından dağa kaçırıldığını söyledi. Aydın, "12 aydır kepenk kapatıp gittiler. Ben çocuğumu HDP’den istiyorum. Benim evladımı niye dağa gönderiyorlar? Acılı bir baba olarak çocukları kaçırılan tüm anne- babalara sesleniyorum; HDP’den ve PKK’dan korkmayın. Gelin hep birlikte bize destek verin. Bu vatan hainlerinden evlatlarımızı isteyelim. Burada haklı olan evlatlarımızı istiyoruz. 1000'inci günde Türkiye nöbette olacak. Başta şehit anne ve babaları olmak üzere herkesi davet ediyoruz. Teröre artık 'dur' diyelim. PKK’ya katılım sıfıra indi. HDP ve PKK bundan rahatsızlık duyuyor” diye konuştu.

GÜNCEL HABERLER

Putin hakkında 'çok gizli bir bilgiler' ifşa oldu! 'En az bir kaç yılı daha var' deyip açıkladı: Suikast, kanser, ameliyat...

Putin hakkında 'çok gizli bir bilgiler' ifşa oldu! 'En az bir kaç yılı daha var' deyip açıkladı: Suikast, kanser, ameliyat...

NATO'dan Türkiye açıklaması: Bunu başaracağımıza güveniyorum

NATO'dan Türkiye açıklaması: Bunu başaracağımıza güveniyorum

4 askerimizin şehit olduğu bölgede operasyon! F-16'lar havalandı, bölge bombardıman altına alındı, mağaradaki teröristler kıstırıldı

4 askerimizin şehit olduğu bölgede operasyon! F-16'lar havalandı, bölge bombardıman altına alındı, mağaradaki teröristler kıstırıldı

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Putin hakkında 'çok gizli bir bilgiler' ifşa oldu! 'En az bir kaç yılı daha var' deyip açıkladı: Suikast, kanser, ameliyat...

Putin hakkında 'çok gizli bir bilgiler' ifşa oldu! 'En az bir kaç yılı daha var' deyip açıkladı: Suikast, kanser, ameliyat...

Sıradaki Haber
4 askerimizin şehit olduğu bölgede operasyon! F-16'lar havalandı, bölge bombardıman altına alındı, mağaradaki teröristler kıstırıldı

4 askerimizin şehit olduğu bölgede operasyon! F-16'lar havalandı, bölge bombardıman altına alındı, mağaradaki teröristler kıstırıldı

Sıradaki Haber
24 Mayıs Sigara fiyatları 2022! Sigaraya zam geldi mi, sigara zammı var mı? Güncel fiyat listesi (Marlboro, Lark, Parliament, Murattı, LM)

24 Mayıs Sigara fiyatları 2022! Sigaraya zam geldi mi, sigara zammı var mı? Güncel fiyat listesi (Marlboro, Lark, Parliament, Murattı, LM)

Sıradaki Haber
Asgari ücrete enflasyon farkı var mı, 2022 Temmuz ayında asgari ücret zammı olacak mı? Asgari ücrete ara zam var mı?

Asgari ücrete enflasyon farkı var mı, 2022 Temmuz ayında asgari ücret zammı olacak mı? Asgari ücrete ara zam var mı?

Sıradaki Haber