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Evinin önünde silahlı saldırıya uğradı, hastanede öldü

Gaziantep’te, evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan Suriye uyruklu Mahmut el Hatim (33), ağır yaralı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

16.01.2023 - 12:05 | | DHA
Evinin önünde silahlı saldırıya uğradı, hastanede öldü

Olay, dün akşam Yeditepe Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, otomobil parçası satışı yapan Suriyeli Mahmut el Hatim, evinin önünde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

Evinin önünde silahlı saldırıya uğradı, hastanede öldü

Kanlar içinde yerde kalan el Hatim, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ağır yaralı kaldırıldığı 25 Aralık Devlet Hastanesi’nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. 4 çocuk babası Mahmut el Hatim’in cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Polis, Mahmut el Hatim’i vuran kişi ya da kişilerin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.

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