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GündemEvinde ölü bulunmuştu! Cinayet şüphesi... Kızı gözaltına alındı
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Evinde ölü bulunmuştu! Cinayet şüphesi... Kızı gözaltına alındı

Kayseri'nin Talas ilçesinde evinde ölü bulunan yaşlı engelli kadının cinayete kurban gittiği şüphesi üzerine soruşturma başlatıldı.

10.12.2021 - 13:41 |
Evinde ölü bulunmuştu! Cinayet şüphesi... Kızı gözaltına alındı

Bahçelievler Mahallesi Mevlana Caddesi'nde yaşayan F.S.'nin (70) ikametine gelen yakınları, kadını hareketsiz yatarken bulunca durumu yetkililere bildirdi.

İhbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde engelli olan yaşlı kadının hayatını kaybettiği belirlendi. İncelemelerin ardından F.S.'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Yapılan otopside F.S.'nin boynunun kırık olduğunun tespit edilmesi üzerine soruşturma başlatıldı. F.S. ile beraber yaşayan kızı Ö.S. gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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