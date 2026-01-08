Evin kapasını kapatan abla fark etti: Diyarbakır'da genç annenin korkunç ölümü 2 gün sürdü

Haberin Devamı

Olay, 5 Ocak 2026 tarihinde saat: 14.00 sularında Sur ilçesi Cevatpaşa Mahallesi, Çelikmen 1. Sokak’ta bulunan bir ikamette meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 34 yaşındaki Gülsüm Y. evinde yaşamına son verme girişiminde bulundu. Yakınları tarafından baygın halde bulunan Gülsüm Y., olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılarak Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada kalbi yeniden çalıştırılan genç kadın, durumunun kritik olması sebebiyle Dicle Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Dicle Üniversitesi Hastanesi’nde yoğun bakımda tedavi altına alınan Gülsüm Y.’den acı haber 6 Ocak gecesi geldi. Hastane yetkilileri, Gülsüm Y.’nın gece saat 23.00 sıralarında yaşam savaşını kaybettiğini bildirdi.

"PSİKOLOJİK SORUNLARI VARDI"

Olayla ilgili bilgi sahibi olarak ifadesine başvurulan maktulün yakını H. D., eve geldiğinde çocukların annelerinin nerede olduğunu bilmediğini, odunluk kapısının açık olduğunu fark ettiklerini belirtti. Kapıyı kapatmaya giden ablasının çığlığı üzerine oraya koştuklarında Gülsüm Y.’ı baygın halde bulduklarını ifade etti.



SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Olay yeri inceleme ekipleri ikamette gerekli çalışmaları tamamlarken; soruşturma ise devam ediyor.

kaynak:mücadelegazetesi