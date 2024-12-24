Evden kaçıp çam ağacına tırmanan kediyi itfaiye kurtardı

Kozan’da Tufanpaşa Mahallesi, Sarıca sokakta evden kaçan yaramaz kedi 2Tarçın" için İtfaiye ve AKOM ekipleri seferber oldu.

Çam ağacına 15 metre yükseğe çıkan kedi Adana Büyükşehir Belediyesi ve Kozan Belediye AKOM ekibi tarafından planlanan çalışma ile ağaçtan kurtarıldı. Kediyi başarıyla 15 metre yüksekten kurtaran itfaiye ekipleri sahibine teslim etti. Kedisine kavuşan genç kız göz yaşlarını tutamadı. O anlar ise anbean kameralara yansıdı.