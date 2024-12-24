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Evden kaçıp çam ağacına tırmanan kediyi itfaiye kurtardı

Adana’nın Kozan ilçesinde evden kaçan kedi metrelerce yüksek çam ağacına çıkınca İtfaiye ve AKOM ekipleri kedi için seferber oldu. Tarçın isimli kedinin sahibi gözyaşları içinde kedisinin kurtarılması beklerken kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

24.12.2024 - 10:11 | | İHA
Evden kaçıp çam ağacına tırmanan kediyi itfaiye kurtardı

Kozan’da Tufanpaşa Mahallesi, Sarıca sokakta evden kaçan yaramaz kedi 2Tarçın" için İtfaiye ve AKOM ekipleri seferber oldu.

Evden kaçıp çam ağacına tırmanan kediyi itfaiye kurtardı

Çam ağacına 15 metre yükseğe çıkan kedi Adana Büyükşehir Belediyesi ve Kozan Belediye AKOM ekibi tarafından planlanan çalışma ile ağaçtan kurtarıldı. Kediyi başarıyla 15 metre yüksekten kurtaran itfaiye ekipleri sahibine teslim etti. Kedisine kavuşan genç kız göz yaşlarını tutamadı. O anlar ise anbean kameralara yansıdı.

Evden kaçıp çam ağacına tırmanan kediyi itfaiye kurtardı

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