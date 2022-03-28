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Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Osman Uzun görevden alındı!

Genel Müdürlük görevinden alınan Osman Uzun'un yerine Mustafa Kayhan getirildi.

28.03.2022 - 18:52 | | DHA
Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Osman Uzun görevden alındı!

ET ve Süt Kurumu Genel Müdürü Osman Uzun görevden alınarak yerine Mustafa Kayhan getirildi.

Et ve Süt Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre; Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci tarafından Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü olarak görevlendirilen Mustafa Kayhan, görevi Osman Uzun'dan devraldı. Kurum daire başkanlarının hazır bulunduğu devir teslim töreninde konuşan Kayhan, üreticilerin refahı ve tüketicilerin gıdaya erişimi konusunun temel öncelikleri olduğunun altını çizdi. Genel Müdür Kayhan, "Dünyada yaşanan sorunların ülkemiz tarımına ve hayvancılığına olan etkilerini gıda ve tarım ürünleri konusunda yaşanan küresel sorunları yakından takip ediyoruz. Kurumsal olarak alınması gereken önlemleri almaya ve hükümetimizin tarım ve gıda politikaları ile ilgili kararlarını en kısa ve en doğru şekilde uygulamaya gayret edeceğiz" dedi. Kayhan, bugüne kadar verdiği hizmetlerden dolayı Osman Uzun'a teşekkür etti.

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