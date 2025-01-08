Eskişehir'de 'Kucak Dolusu Hayaller' projesi ile çocuklar hayatlarında ilk defa maç heyecanı yaşıyor

Eskişehir'de yaşayan Elif Tezanlar, çocukları mutlu etmek için 2017 yılında 'Kucak Dolusu Hayaller' projesini hayata geçirdi. Eskişehir başta olmak üzere çok sayıda kentte yaşayan yüzlerce çocuğa ulaşan Tezanlar, çok büyük mutlulukların yaşanmasına vesile oldu. Küçük yaştaki çocukların daha önce yapmadığı ve yapmaya fırsat bulamadığı birbirinden farklı çok sayıda etkinliği organize eden Elif Tezanlar, Eskişehir'de de örnek bir projeye imza attı.

Şehrin simgelerinden birisi olan Eskişehirspor'un yönetimi ile yaptıkları iş birliği sonucunda oluşturulan Kucak Dolusu Hayaller Tribünü'nde yüzlerce çocuğu stadyuma getiren Tezanlar, “Projede çocuklarımız maça gelsin istiyoruz. Çocuklar Eskişehirspor ile tanışsın istiyoruz” dedi.



“ESKİŞEHİR BAŞTA OLMAK ÜZERE BİRÇOK ŞEHİRDEKİ ÇOCUKLARLA ETKİNLİKLER YAPTIK”

Farklı şehirlerde yaşayan çocuklar için hazırladıkları etkinlikler ile yüzlerce mutluluğa şahit olduklarını belirten Elif Tezanlar, şu ifadeleri kullandı:





“Kucak Dolusu Hayaller projesine 2017 yılında başladım. Çocukların hayallerini gerçekleştirmek, ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla bu projeyi başlattım. 2017'den bu yana Eskişehir başta olmak üzere birçok şehirdeki birçok çocukla farklı farklı etkinlikler yaptık. Bu yılda Eskişehirspor ile Kucak Dolusu Hayaller iş birliğinde çocuklarımızı maça getiriyoruz.

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Maçta, Eskişehirspor yönetiminin bize ayırdığı Kucak Dolusu Hayaller Tribünü'nde çocuklarımızı misafir ediyoruz. Şimdiye kadar 3 iç saha maçında çocuklarımızı misafir ettik. Hemen hemen 500'den fazla çocuğumuz bu etkinlikten yararlandı. Projede çocuklarımız maça gelsin istiyoruz. Çocuklar Eskişehirspor ile tanışsın istiyoruz. Daha önce hiç maça gelmemiş, stada girmemiş çocuklarımız var. Bu çocuklarımız da bu atmosferi ve heyecanı yaşasın istiyoruz.”