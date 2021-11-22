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Eskişehir'de hafif ticari aracın çarptığı kadın hayatını kaybetti

Eskişehir'de, yolun karşısına geçmeye çalışırken hafif ticari aracın çarptığı Raziye Ersal (40), hayatını kaybetti.

22.11.2021 - 10:45 | | Hakan TÜRKTAN- Caner AKSU/ESKİŞEHİR, (DHA)
Eskişehir'de hafif ticari aracın çarptığı kadın hayatını kaybetti

Kaza, saat 08.00 sıralarında Orhangazi Mahallesi'nde meydana geldi. Çevre yolundan yolun karşısına geçmek isteyen Raziye Ersal'a, Ümit Ş., yönetimindeki 26 AEC 877 plakalı hafif ticari araç çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Ersal'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Ersal'ın cenazesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna götürülürken, sürücü Ümit Ş., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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Eskişehir'de hafif ticari aracın çarptığı kadın hayatını kaybetti

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