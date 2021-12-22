Ankara Ulus'ta bulunanÂ gÃ¼nÃ¼mÃ¼zde Cumhuriyet MÃ¼zesi olarak kullanÄ±lan ve 1924 ile 1960 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda TBMM'ye hizmet veren binanÄ±n sÄ±ÄŸÄ±naÄŸÄ±, KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼ltÃ¼r VarlÄ±klarÄ± ve MÃ¼zeler Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'nceÂ restore edildi.Â Meclis'in olaganÃ¼stÃ¼ kosullardaÂ Ã§alÄ±smasÄ±nÄ± saglama amaÃ§lÄ± kullanÄ±lan sÄ±gÄ±nakta Genel Kurul salonu, kÃ¼Ã§Ã¼k toplantÄ± odasÄ±, arsiv ve yazman odalarÄ± bulunuyor. Restorasyonu tamamlanan sÄ±ÄŸÄ±naÄŸÄ±n sergi alanÄ± olarak aÃ§Ä±lmasÄ± kararlaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±. DÃ¼zenlenen aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ tÃ¶reninde KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanÄ± Mehmet Nuri Ersoy konuÅŸtu.

'SIÄžINAK SANAT VE TEKNOLOJÄ° ALANI OLARAK KULLANILANACAK'

Bakan Ersoy, bakanlÄ±k olarak 2021 yÄ±lÄ±nda, son 10 yÄ±lÄ±n en yÃ¼ksek sayÄ±sÄ±na ulaÅŸarak, 3 bin 480 eseri yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan getirdiklerini kaydederek, Cumhuriyet MÃ¼zesi'ne ait sÄ±ÄŸÄ±naÄŸÄ±n da restore edilerek sanatseverlerin hizmetine sunulduÄŸunu belirtti. Ersoy, sÄ±ÄŸÄ±naÄŸÄ±n artÄ±k sanat ve teknoloji iÃ§in bir alan olarak kullanÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± bildirerek, "YapÄ±mÄ± 1942 yÄ±lÄ±nda tamamlanan, ani gelisen savas ortamÄ±nda Meclis'in olaganÃ¼stÃ¼ kosullarda, kÄ±sa sÃ¼reli aralÄ±klardaÂ Ã§alÄ±smasÄ±nÄ± saglama amacÄ±yla inÅŸa edilen bu tarihi mekana sahip Ã§Ä±kmak bizim en temel gÃ¶revlerimiz arasÄ±nda yer alÄ±yordu. Bu sorumluluk Ã§erÃ§evesinde bÃ¼yÃ¼k bir titizlik gÃ¶stererek Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±zÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼k"Â dedi.

'ATATÃœRK VE CUMHURÄ°YET TEMALI GÃ–RSELLER SANATSEVERLERLE BULUÅžACAK'

Bakan Ersoy, TÃ¼rkiye'de ilk kez gÃ¶rsel sanatlar ve yeni medya alanÄ±nda, sanat ve teknolojinin geniÅŸ ufkuna bir mekan kazandÄ±rmak amacÄ±yla, Ã¶zgÃ¼n dokusunun korunduÄŸuÂ sÄ±ÄŸÄ±naÄŸÄ±n tadilatÄ±nÄ±n gerÃ§ekleÅŸtirildiÄŸini sÃ¶yleyerek ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:

"SÄ±ÄŸÄ±nak alanÄ±, sanat ve teknolojinin iÅŸlevini birebir taÅŸÄ±yan ismiyle sanatÃ§Ä±lara ve sanatseverlere bir deneyim alanÄ± sunacak.Â SÄ±ÄŸÄ±nak, dijital sanat ve gÃ¶rsel iletiÅŸim alanÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸan sanatÃ§Ä±larÄ± sergiler, seminerler, atÃ¶lye programlarÄ± ve projeler bazÄ±nda aÄŸÄ±rlayacak, kuÅŸaklar Ã¶tesi bir uygulama alanÄ± olarak faaliyet gÃ¶sterecektir. Cumhuriyet MÃ¼zesi'ne baÄŸlÄ± olarak faaliyet gÃ¶sterecek sÄ±ÄŸÄ±nak, inÅŸallah yÄ±lÄ±n Ã¶zel gÃ¼nlerinde Cumhuriyet ve AtatÃ¼rk temalÄ± gÃ¶rsel gÃ¶sterilerle de sanatseverlerle buluÅŸacak. BugÃ¼n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸimiz bu alanda yine Ã§ok Ã¶zel bir sergiye de ev sahipliÄŸi yapÄ±yoruz. UluslararasÄ± arenada saygÄ±n bir kariyere sahip olanÂ deÄŸerli sanatÃ§Ä±mÄ±z Tamer NakÄ±ÅŸÃ§Ä±'nÄ±n tasarÄ±mlarÄ±yla bu aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ± gerÃ§ekleÅŸtirmekten duyduÄŸum memnuniyeti ayrÄ±ca ifade etmek istiyorum. AyrÄ±ca inÅŸallah ileriki gÃ¼nlerde Cevdet Erek ve Marcus Graf gibi sanatÃ§Ä±larÄ±mÄ±zÄ±n sergilerine de ev sahipliÄŸi yaparak sÄ±ÄŸÄ±nak sanat ve teknoloji alanÄ±nda faaliyetlerimizi sÃ¼rdÃ¼rmeye devam edeceÄŸiz. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal ve milli iradenin tecelligahÄ± olan bu mekanda gÃ¶rev yapmÄ±ÅŸ tÃ¼m bÃ¼yÃ¼klerimizi saygÄ±yla anÄ±yorum."

SIÄžINAK, NAKIÅžÃ‡I'NIN SERGÄ°SÄ° Ä°LE AÃ‡ILDI

SÄ±ÄŸÄ±nakta, Avrupa'nÄ±n 100 yaratÄ±cÄ± genÃ§ yeteneÄŸiÂ arasÄ±nda gÃ¶sterilen tasarÄ±mcÄ± Tamer NakÄ±ÅŸÃ§Ä±'nÄ±n 'Subliminal'Â adÄ±nÄ± verdiÄŸi eserleri sergilenmeye baÅŸlandÄ±. Sergi alanÄ±, hafta iÃ§in her gÃ¼n 11.00- 19.00 saatleri arasÄ±nda ziyaret edilebilecek.

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