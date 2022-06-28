Eski futbolcunun eşine suç duyurusu! Ünlü firmanın sahibinden iftira şikayeti...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunulan suç duyurusu dilekçesine göre, Ömer Malaz’ın sahibi olduğu lüks yat üretimi konusunda dünyanın önde gelen şirketlerinden Numarine Denizcilik ile işinsanı Hare Dinçer arasında 15 Mart 2021 tarihinde tekne satışı için bir sözleşme imzalandı. Sözleşmeye göre teknenin satış bedeli için 4 milyon 300 bin Euro’ya anlaşma sağlandı. İddiaya göre, sözleşmede belirtilen ödemeler Hare Dinçer tarafından zamanında yapılmayınca Numarine Denizcilik sözleşmeyi tek taraflı feshetti. Ömer Malaz da Hare Dinçer’in üvey oğlu Adnan Çolak’ın sahibi olduğu şirket ile anlaşma yaptı.

'TİCARİ İTİBARI SARSILDI'

Hare Dinçer’in eski futbolcu merhum Mecnur Çolak’ın eşi olduğunun anlatıldığı dilekçede, “Hare Dinçer, eşi Mecnur Çolak’ın geçen yıl vefat etmesinin ardından üvey oğlu Adnan Çolak ile miras kavgasına girmiştir. Hare Dinçer de miras kavgasından kendi lehine sonuç çıkartmak için Ömer Malaz ile sahibi olduğu Numarine Denizcilik’i haksız bir biçimde sahtecilikle ve dolandırıcılıkla suçlamıştır. Hare Dinçer, Ömer Malaz hakkında iflas davası açmış, müvekkili sahtecilik ve dolandırıcılıkla itham etmiştir. Yakın çevresine müvekkilin gıyabında hakaretlerde bulunan Hare Dinçer, sosyal medya hesabından da ‘Soda limon tercihim, dolandırıcının arkadaşı ile karşılaşma şerefine’ şeklinde açıklama yaparak müvekkile açıkça hakaret etmiştir. Hare Dinçer’den şikâyetçiyiz. Müvekkilin ticari itibarı sarsılmıştır. Hare Dinçer’in müvekkile yönelik tehditlerin engellenmesi ile can ve mal güvenliğinin sağlanmasını istiyoruz” denildi. (Özge EĞRİKAR/Hürriyet)