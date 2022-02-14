°
Şehir seçiniz
    BİST2.002-2.39EURO15.380.15USD13.610.15ALTIN818.521.28
    CANLI BORSA
    GAZETE VATAN ANA SAYFA
    Geri Dön
    YaşamEski eşini yanında başka bir erkekle görünce dehşet saçmıştı! Polis memuru tutuklandı
    HaberlerYaşam Haberleri Eski eşini yanında başka bir erkekle görünce dehşet saçmıştı! Polis memuru tutuklandı
    ABONE OL

    Eski eşini yanında başka bir erkekle görünce dehşet saçmıştı! Polis memuru tutuklandı

    Bursa'da 2 ay önce boşandığı okul müdürü Yasemin Ağır'ı (45) tabancayla öldürüp, Yahya A. (48) ve Şeyma Ü.'yi de yaralayan polis memuru Bilal Ağır (52) tutuklandı.

    14.02.2022 - 12:34 | | Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)
    Eski eşini yanında başka bir erkekle görünce dehşet saçmıştı! Polis memuru tutuklandı

    Olay, 12 Ocak'ta Nilüfer ilçesi, Odunluk Mahallesi'nde meydana geldi. İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Bilal Ağır, Akademi Caddesi'nde 26 DC 016 plakalı otomobili ile ilerleyen eski eşi Yasemin Ağır'ı yanında bir erkekle görünce aracın önünü kesti.

    Eşi ile yanındaki Yasemin Ağır'ı araçtan indirip, darbeden Bilal Ağır, daha sonra belinden çıkardığı tabanca ile peş peşe ateş etti.

    Yasemin Ağır ile Yahya A. kanlar içinde kalırken, olay sırasında yoldan geçen Şeyma Ü.'ye kurşunlardan biri isabet etti. Yaralılar, hastanelere sevk edilirken, Sakarya Ortaokulu'nun da müdürü olan Yasemin Ağır hayatını kaybetti. Yahya A.'nın sağlık durumunun ağır olduğu, Şeyma Ü.'nün ise tedavisinin sürdüğü belirtildi.

    17 EL ATEŞ ETMİŞ

    Tabancasıyla 17 el ateş ettiği belirlenen Bilal Ağır polis tarafından gözaltına alındı. Olay anı da anbean bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; otomobilin önünü keserek durduran polis memuru Bilal Ağır'ın eşi ile yakındaki Yahya A.'yı darbedip, ardından tabancayla vurduğu anlar yer alıyor. Olay yerine gelen polis ekiplerinin Bilal Ağır'ı etkisiz hale getirildiği anlar da güvenlik kameralarınca kaydedildi.1 çocuk annesi Yasemin Ağır, dün Hamitler Mezarlığı'nda toprağa verildi. Bilal Ağır ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Bilal Ağır, çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürmek' ve 'kasten öldürmeye' teşebbüs suçlarından tutuklandı. 

    GÜNCEL HABERLER

    İfadelerinde ortaya çıktı! 7 bin euro karşılığında anlaşmışlar!

    İfadelerinde ortaya çıktı! 7 bin euro karşılığında anlaşmışlar!

    Ege'de Türk karasularına geri itilen 348 göçmen kurtarıldı

    Ege'de Türk karasularına geri itilen 348 göçmen kurtarıldı

    Bakan Koca'dan takımlara Turkovac teşekkürü!

    Bakan Koca'dan takımlara Turkovac teşekkürü!

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    İfadelerinde ortaya çıktı! 7 bin euro karşılığında anlaşmışlar!

    İfadelerinde ortaya çıktı! 7 bin euro karşılığında anlaşmışlar!

    Sıradaki Haber
    Çılgın Sayısal Loto'da dev ikramiye sahibini buldu! Sayısal Loto'da kazandıran numaralar

    Çılgın Sayısal Loto'da dev ikramiye sahibini buldu! Sayısal Loto'da kazandıran numaralar

    Sıradaki Haber
    Putin'in sözcüsünden şoke eden açıklamalar! 'Çocuklarınızı tellere asacağız'

    Putin'in sözcüsünden şoke eden açıklamalar! 'Çocuklarınızı tellere asacağız'

    Sıradaki Haber
    3600 ek göstergede son dakika gelişmesi! Milyonlarca memur ve emekli bekliyordu, bu hafta...

    3600 ek göstergede son dakika gelişmesi! Milyonlarca memur ve emekli bekliyordu, bu hafta...

    Sıradaki Haber