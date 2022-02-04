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GündemEski eşinden şiddet gördüğü anları paylaşmıştı! Sosyal medya fenomeni İrem Ay'dan flaş hamle
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Eski eşinden şiddet gördüğü anları paylaşmıştı! Sosyal medya fenomeni İrem Ay'dan flaş hamle

Ayrıldığı eşi tarafından şiddet gördüğü iddiasıyla fotoğrafları paylaşan sosyal medya fenomeni İrem Ay, mahkemeye başvurarak Berkay Saner’inde aralarında olduğu 4 kişi hakkında 2 aylık uzaklaştırma kararı aldırdı.

04.02.2022 - 17:35 | | Mikail BIYIKLI / İSTANBUL, (DHA)
Eski eşinden şiddet gördüğü anları paylaşmıştı! Sosyal medya fenomeni İrem Ay'dan flaş hamle

Ankara’da yaşayan sosyal medya fenomeni İrem Ay (28), ayrıldığı eşi Berkay Saner’in (29) kendisine şiddet uyguladığı fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Paylaşımlar üzerine Saner, sosyal medyada büyük tepki toplamıştı.

İrem Ay, avukatı Gül Atar aracılığıyla mahkeme başvurarak Saner, anne, baba ve ablası hakkında tedbir kararı talebinde bulundu. Talebi değerlendiren İstanbul 1. Aile Mahkemesi, ABD’de de yaşayan Berkay Saner’in de arasında bulunduğu 4 kişi hakkında tedbir kararı uygulanmasına karar verdi.

Eski eşinden şiddet gördüğü anları paylaşmıştı Sosyal medya fenomeni İrem Aydan flaş hamle

Kararda, 4 kişinin 2 ay süre ile İrem Ay’ın yaşadığı konuta, iş yerine yaklaşmamasına şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama ve küçük düşürmeyi içeren söz ile davranışlarda bulunmamasına, iletişim aracıyla rahatsız etmemesine karar verildi.

Mahkeme kararında, tedbir kararının ihlal edilmesi halinde 3 günden başlayacak şekilde zorlama hapsi uygulanacağı belirtti.

Eski eşinden şiddet gördüğü anları paylaşmıştı Sosyal medya fenomeni İrem Aydan flaş hamle

Eski eşinden şiddet gördüğü anları paylaşmıştı Sosyal medya fenomeni İrem Aydan flaş hamle

Eski eşinden şiddet gördüğü anları paylaşmıştı Sosyal medya fenomeni İrem Aydan flaş hamle


 

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