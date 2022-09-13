Eşinin çantasına takip cihazı koydu, gittiği avukatın ofisini bastı! İşte evli çiftin yaşadıklarının ayrıntıları

CNN TÜRK muhabiri Ceylan Sever ile kameraman Alper Öztürk'ün özel haberine göre; Amerikalı Chris ile Ukraynalı Angelina 3 yıllık evliydi. İddiaya göre Chris, Angelina'nın kıskançlığından bunaldığı için boşanmak istedi.

ÇANTAYA TAKİP CİHAZI YERLEŞTİRDİ

Bu süreçte eşinin çantasına gizlice yerleştirdiği konum takip cihazıyla takip edildiğini fark eden Chris, hemen boşanma avukatının yolunu tuttu.

Cihazın avukatlık ofisinden sinyal verdiğini fark eden Ukraynalı Angelina ise ofisini bastı ve konum takip cihazını istedi.

ZORLA İÇERİYE GİRMEYE ÇALIŞTI

Yaşananları anlatan mağdur avukatlardan Avukat Aylin Esra Eren sözlerini şöyle sürdürdü:

Maalesef ofisimiz müvekkilimizin boşanma sürecindeki eşi tarafından basıldı. Boşanma aşamasında eşi bizim müvekkilimizin sırt çantasına bir takip cihazı yerleştirmiş. Zorlu içeriye girmeye çalıştı, konum takip cihazının bizde olduğunu ispatlar nitelikte elinde cep telefonuyla izlediğini söyledi. Kapıyı yumrukladı, "İçeride olduğunuzu biliyorum, görüyorum.

3 AYLIK UZAKLAŞTIRMA KARARI VERİLDİ

Olay sonrasında Ukraynalı kadından şikayetçi olduklarını belirten mağdur avukat: "Uzaklaştırma kararı başvurusunda bulunduk. Başvurusu sonrası aile mahkemesi hakimi, taraflar arasında bir cinsel münasebetin olmadığı, aile bağı kurulmadığından mütevellit bu talebi reddetti. Bunun üzerine biz karara itiraz ettik. Aile mahkemesi 6284 sayılı kanunun şiddet gören ve şiddet görme tehlikesi bulunan herkese karşı sadece beyan ile birlikte verilebileceği üzere 3 aylık bir uzaklaştırma kararı verdi" dedi.