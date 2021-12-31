Olay, Ã¶nceki gÃ¼n sabaha karÅŸÄ± Cumhuriyet Mahallesi Ankara BulvarÄ±â€™nda meydana geldi. HakkÄ±nda uzaklaÅŸtÄ±rma kararÄ± bulunan SÃ¼leyman Yurdakul, barÄ±ÅŸma bahanesiyle ayrÄ± yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± eÅŸi Derya Damla Yurdakulâ€™un evine gitti. Burada Ã§ift arasÄ±nda tartÄ±ÅŸma Ã§Ä±ktÄ±. TartÄ±ÅŸma sÄ±rasÄ±nda SÃ¼leyman Yurdakul, eÅŸini gÃ¶ÄŸsÃ¼nden bÄ±Ã§aklayarakÂ kaÃ§tÄ±. Ã‡evredekilerin ihbarÄ± Ã¼zerine adrese polis ve saÄŸlÄ±k ekipleri sevk edildi. Ambulansla Halil ÅžÄ±vgÄ±n Ã‡ubuk Devlet Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±lan Yurdakul, doktorlarÄ±n mÃ¼dahalesine karÅŸÄ±n kurtarÄ±lamadÄ±.

SÃ¼leyman Yurdakul polisin Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±yla yakalanarak gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Emniyetteki iÅŸlemleri tamamlanan Yurdakul, adliyeye sevk edildi. Yurdakul ifadesinde, "EÅŸimin beni aldattÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ÄŸrendim. O sinirle eve gittim ve tartÄ±ÅŸmaya baÅŸladÄ±k. YanÄ±mdaki bÄ±Ã§aÄŸÄ± Ã§Ä±kartarak ona vurdum ve daha sonra kaÃ§tÄ±m. Ã–ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ bilmiyordum" dedi. Yurdakul, nÃ¶betÃ§i hakimlikÃ§e tutuklanarak cezaevine gÃ¶nderildi.Â

'KIZIM SAKÄ°N BÄ°RÄ°YDÄ°'

YetiÅŸtirme yurdunda bÃ¼yÃ¼dÃ¼ÄŸÃ¼ belirtilen yÃ¼zde 50 engelli Derya Damla Yurdakul'un, Ã‡ubuk'taki bir okulda hizmetli olarak gÃ¶rev yaptÄ±ÄŸÄ± belirtildi. Derya Damla Yurdakul'un 3 yÄ±ldÄ±r SÃ¼leyman Yurdakul ile evli olduÄŸu, olay sÄ±rasÄ±nda 2 yaÅŸÄ±ndaki Ã§ocuklarÄ±nÄ±n da evde bulunduÄŸu bildirildi.

Derya Damla Yurdakul'un annesi Zarife Yurdakul, "KÄ±zÄ±m Ã§ok sakin biriydi. Benim 3 Ã§ocuÄŸum vardÄ±, birini topraÄŸa verdim. AcÄ±m Ã§ok bÃ¼yÃ¼k. EÅŸiyle 1 yÄ±ldÄ±r tartÄ±ÅŸÄ±yordu ve boÅŸanmak istiyordu" ifadelerini kullandÄ±.