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GündemEşine uyuduğu sırada bıçakla saldırdı! Kırılan kısmı vücudunda saplı kaldı
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Eşine uyuduğu sırada bıçakla saldırdı! Kırılan kısmı vücudunda saplı kaldı

Aksaray'da Sevgül U. (51), uyuduğu sırada eşi Ramazan U.'nun (65) bıçaklı saldırısına uğradı. Kolundan 1, göğsünden 3 bıçak darbesi alan ve bıçağın kırılan bölümü vücudunda saplı kalan Sevgül U., çığlıklarını duyan komşuların polis ve sağlık ekiplerine ihbarıyla eşinin elinden kurtarılıp, hastaneye kaldırıldı. Ramazan U., gözaltına alındı.

22.11.2021 - 13:11 | | Erkan ALTUNTAŞ/ AKSARAY, (DHA)
Eşine uyuduğu sırada bıçakla saldırdı! Kırılan kısmı vücudunda saplı kaldı

Olay, saat 07.30 sıralarında, Hasas Mahallesi Sefa Altınsoy Caddesi'nde bulunan 6 katlı binanın 4’üncü katında meydana geldi. Ramazan U., henüz bilinmeyen nedenle evde uyuyan eşi Sevgül U.'ya mutfaktan aldığı bıçakla saldırdı. 

Kolundan 1 ve göğsünden aldığı 3 bıçak darbesiyle uyanan ve kanlar içinde kalan Sevgül U., çığlık atarak komşularından yardım istedi.

Kadının bağırmasını duyan komşuları da polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sevgül U., ihbarla eve gelen ekipler tarafından eşinin elinden kurtarıldı.

Sağlık görevlilerince ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Sevgül U.'nun, röntgen çekilmesi sonucu, bıçağın kırılıp vücudunda saplı kaldığı anlaşıldı.

Ameliyata alınan kadının hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Olay sırasında eli ve yüzü kanlar içinde kalan Ramazan U. da polis ekiplerince gözaltına alındı. 

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