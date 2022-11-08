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Esenyurt'ta taksiciden kadın müşterisine dayak

Esenyurt'ta taksi şoförü tartıştığı kadın yolcuyu yol ortasında darbetti. O anlar çevredekiler tarafından görüntülendi.

08.11.2022 - 14:12 | | Oğuzhan CİN / İSTANBUL,(DHA)
Esenyurt'ta taksiciden kadın müşterisine dayak

Olay sabah saatlerinde Doğan Araslı Bulvarı üzerinde gerçekleşti. İddiaya göre taksi şoförü ile kadın müşterisi arasında araçta tartışma çıktı. Şoför aracı durdurup kadının indirmek istedi. Ancak kadın direnince taksi sürücüsünün saldırısına uğradı. Olaya çevredekiler 

Esenyurtta taksiciden kadın müşterisine dayak

 ve o sırada yoldan geçen sağlık görevlileri müdahale etti. Olay cep telefonuyla görüntülenirken kadının şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Esenyurtta taksiciden kadın müşterisine dayak

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