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Esenyurt'ta ortalık karıştı, birbirlerine girdiler!

Esenyurt'ta anlaşmazlık yaşayan ev sahipleri ile kiracılar sokakta birbirlerine tekme tokat saldırdılar. Silah çıkardıkları öne sürülen kiracılar baba oğul gözaltına alınırken, kavga anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

04.05.2022 - 13:33 | | Oğuzhan UYSAL - Veysel TİMDU - Ersan SAN / İSTANBUL, (DHA)
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Ardıçlı Mahallesi'nde dün anlaşmazlık yaşayan ev sahipleri ile kiracılar apartman önünde karşı karşıya geldiler. Sözlü tartışma kısa sürede yerini kavgaya bıraktı. Taraflar birbirlerine tekme tokat saldırdı. Oğlunun darbedildiğini gören kiracı baba Bedirhan H. iddiaya göre silahına sarıldı. Çevredekilerin müdahalesiyle silah ateşlenmeden elinden alındı. Kavga araya girenler tarafından sonlandırılırken, olay yerine polis çağrıldı.

Kiracılardan baba Bedirhan H. ve oğlu Tugay H. gözaltına alındı. Sokağın savaş alanına döndüğü kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Esenyurtta ortalık karıştı, birbirlerine girdiler

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