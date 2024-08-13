Esenyurt'ta iş yerinde yangın! Dumanlar kilometrelerce öteden görüldü

Yangın, Esenyurt Akçaburgaz Mahallesi'nde lojistik binası olarak kullanılan bir iş yerinde çıktı. Çıkan yangının dumanlarını gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Yangın nedeniyle bölgeye İstanbul'un birçok noktasından itfaiye ekibi sevk edildi. Yangının dumanları kilometrelerce öteden görüldü.