GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
HaberlerGündem Haberleri Esenyurt'ta iş yerinde yangın! Dumanlar kilometrelerce öteden görüldü

Esenyurt'ta iş yerinde yangın! Dumanlar kilometrelerce öteden görüldü

İstanbul Esenyurt'ta bir iş yerinde büyük bir yangın çıktı. Yangının dumanların kilometrelerce öteden görülürken olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

13.08.2024 - 17:28 |
Esenyurt'ta iş yerinde yangın! Dumanlar kilometrelerce öteden görüldü

Yangın, Esenyurt Akçaburgaz Mahallesi'nde lojistik binası olarak kullanılan bir iş yerinde çıktı. Çıkan yangının dumanlarını gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Yangın nedeniyle bölgeye İstanbul'un birçok noktasından itfaiye ekibi sevk edildi. Yangının dumanları kilometrelerce öteden görüldü.

    GÜNCEL HABERLER

    Üniversitelilerin barınma açmazı: Özel yurt ve kiralık ev fiyatlarında artış yüzde 60'ı geçti

    Üniversitelilerin barınma açmazı: Özel yurt ve kiralık ev fiyatlarında artış yüzde 60'ı geçti

    Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde orman yangını çıktı

    Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde orman yangını çıktı

    Sabiha Gökçen Havalimanı yolcu rekorunu yeniledi

    Sabiha Gökçen Havalimanı yolcu rekorunu yeniledi