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Esenyurt'ta feci kaza! Bir kadın öldü, anne ve çocuğu ağır yaralandı

İstanbul Esenyurt TEM Otoyolu'nda hafriyat kamyonuyla cip çarpıştı. Feci kazada cipteki bir kadın ölürken, anne ve çocuğu ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Hafriyat kamyonu şoförünün olay yerinden kaçtı.

20.11.2021 - 15:53 | | Erol DEĞİRMENCİ / İSTANBUL (DHA)
Esenyurt'ta feci kaza! Bir kadın öldü, anne ve çocuğu ağır yaralandı

Esenyurt, TEM Otoyolu'nda 06 BCT 906 plakalı hafriyat kamyonu, 34 BGV 965 plakalı cipe çarptı. Kazada, cipte bulunan bir kadın hayatını kaybetti. Anne ve çocuğu ise yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

Tedavi altına alınan yaralıların durumlarının ciddi olduğu belirtildi. Hafriyat kamyonu şoförü ise kazanın ardından aracını olay yerinde bırakarak kaçtı. Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu. Polis, kaçan şoförün yakalanması için çalışma başlattı.

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