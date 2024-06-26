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Esenyurt'ta boş bir arazide kadın cesedi bulundu!

Esenyurt'ta boş bir arazide kadın cesedi bulundu. Olay yerine gelen ekiplerin çalışmalarının ardından ceset otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

26.06.2024 - 11:28 | | Baran AKKAYA- İhsan DÖRTKARDEŞ-Vehbi DEMİR/İSTANBUL, (DHA)
Esenyurt'ta boş bir arazide kadın cesedi bulundu!

Olay, öğle saatlerinde Esenyurt Ardıçlı Mahallesi'nde bulunan bir sitenin yanındaki boş arazide yaşandı. Mahalle sakinleri boş araziden kötü bir koku geldiğini fark etti.

Esenyurtta boş bir arazide kadın cesedi bulundu

Kokunun nedenini anlamaya çalışan vatandaşlar boş araziye gitti. Mahalle sakinleri, arazide bir kadın cesedi olduğunu gördü, durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Esenyurtta boş bir arazide kadın cesedi bulundu

Olay yerine gelen polis ekipleri cesedin 35 yaşlarında Nurcan Tekdemir'e ait olduğunu belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından ceset, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ekiplerin olay ile ilgili çalışması devam ediyor.

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