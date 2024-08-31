Esenyurt'ta 32 katlı binada yangın çıktı
İstanbul Esenyurt'ta 32 katlı sitenin girişinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Sitenin tamamını yoğun duman kaplayan yangına çevre ilçelerden de itfaiye ekibi sevk edildi. Sitede mahsur kalan 1'i çocuk olmak üzere toplamda 4 kurtarıldı. Kurtarma çalışmaları devam ediyor.
31.08.2024 - 12:37 | | AA
Nazım Hikmet Bulvarı 2011 Sokak'taki bir sitede 33 katlı binanın girişindeki elektrik panosunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın nedeniyle oluşan duman binayı sararken, üst katlarda bulunan kişiler pencerelere yöneldi.
Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla üst katlardaki biri çocuk 5 kişiyi kurtardı. Dumandan etkilenen 5 kişi sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Ekiplerin, binada mahsur kalanları tahliye çalışması sürüyor.
İtfaiye ekiplerinin çalışması nedeniyle Nazım Hikmet Bulvarı, çift yönlü trafiğe kapatıldı.