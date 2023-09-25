Esenler'de iş yeri asansörü düştü; 7 yaralı
Esenler'de bir iş yeri asansörü düştü. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre 4 olan yaralı sayısının 7'ye yükseldiği öğrenildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.
25.09.2023 - 13:04 | | Zeki GÜNAL / İSTANBUL, (DHA)
Esenler'de bir iş yeri asansörü düştü. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre 4 olan yaralı sayısının 7'ye yükseldiği öğrenildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.